-YÜKSEK SADAKAT YARI FİNALDE ELENDİ DÜSSELDORF (A.A) - 11.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovizyon Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Yüksek Sadakat, yarı finalde elendi. Düsseldorf Eurovizyon Arena'da düzenlenen yarı finalde ilk on ülke arasına giremeyen Yüksek Sadakat, 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak finalde yarışma hakkını kaybetti. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin de desteğini alan, 10 gündür gece gündüz provalar yapan herkesin takdirini kazanan Yüksek Sadakat, hem performansı hem de sahne şovuyla büyük beğeni toplamasına rağmen elenmekten kurtulamadı. Finale yükselen ülkeler, sırasıyla Sırbistan, Rusya, İsviçre, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Macaristan, Litvanya, Azerbaycan ve Yunanistan oldu. Yarışma sonucu Düsseldorf Eurovizyon Arena'yı üzgün halde terk eden Türk izleyiciler, elenmenin şokunu yaşadıklarını belirterek, Almanya gibi Türklerin yoğun yaşadığı bir ülkede Türkiye'nin finalde yarışamayacak olmasını talihsizlik olarak nitelediler. Eurovizyonun ikinci yarı finali Perşembe gecesi gerçekleştirilecek ve yapılan elemenin ardından 25 ülke Cumartesi akşamı finalde yarışacak.