-''YÜKSEK SADAKAT'' TURNEYİ DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek ''Yüksek Sadakat'' grubunun üyeleri, 8 ülkeyi kapsayan Avrupa turnesini değerlendirdi. Borusan Otomotiv'in İstinye'deki binasında düzenlenen toplantıda konuşan grup üyelerinden Kutlu Özmakinacı, yaklaşık bir aydır tanıtım turnelerinin devam ettiğini, bu süreçte 8 Avrupa ülkesine gittiklerini söyledi. Özmakinacı, ''Türkiye'yi tanıtmak için başta Bosna Hersek olmak üzere Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Arnavutluk, Finlandiya, Malta ve Macaristan'a gittik. Umarız Türkiye'yi buralarda iyi tanıtıp şarkımıza dair iyi izler bırakmışızdır. 20 günde neredeyse 24 uçuş yaptık. Kendi şarkımızı, bakış açımızı Avrupalılara anlatmaya çalıştık. Türkiye bu yıl da ilgi odağı olan ülkeler arasında gösteriliyor. Bu anlamda biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Kendinize kimi rakip görüyorsunuz?'' sorusu üzerine Özmakinacı, şunları kaydetti: ''İngiltere'de bir 'Blue' faktörü var. Son derece profesyonel, uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir grup. Bu anlamda Blue'nun rüzgarı ciddi şekilde hissediliyor. Onun dışında çok güçlü başka şarkılar da var ama enteresan olan bir şey var. İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmalarında bizim şarkımız birinci çıkıyor. İngilizler bizi çok sevdi sanırım ama sonuçta unutulmamalı ki bu bir yarışma ve bu yarışmanın içinde politika da mutlaka var. Ancak şarkının gücü de önemli bir belirleyici faktör. İyi şarkısı olan öbürlerinin arasından sıyrılacaktır. Eurovision Şarkı Yarışması'na olan ilgi bir dönem azalmıştı ama turne esnasında gördük ki bu ilgi artmış. Eurovision daha da önem kazanıyor.'' Özmakinacı, müziğiyle var olan bir grup olduklarını ifade ederek, öncelikle Eurovision'un ülkenin kendilerine verdiği görevi ifa etme platformu olduğunu söyledi. Kutlu Özmakinacı, ''Bunun için Eurovision'u kabul ettik. Aslında 'Müziğin yarışması doğru değildir' dedik. Biz yarışmadan sonra da tekrar müzik hayatımıza devam edeceğiz'' dedi. -''ALACAĞIMIZ İYİ BİR SONUÇ AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİ DE GURURLANDIRACAK''- Avrupa'daki Türklerin kendilerinden beklentilerini yerine getirmek istediklerini kaydeden Özmakinacı, ''Alacağımız iyi bir sonuç Avrupa'daki Türkleri de gururlandıracaktır. Bir de bizde Eurovision anlayışı yerli yerine oturmadı sanırım. Aslında bu yarışma festival anlamında organize ediliyor. Bunu bu şekilde algılarsak sanırım sanatçılar üzerindeki baskı da azalır. Bu anlayışı bir nebze de olsa değiştirirsek Eurovision'a katkımız olacağına inanıyoruz'' diye konuştu. Özmakinacı, sahne şovunun nasıl olacağının sorulması üzerine, şovun içeriğiyle ilgili bilgi vermeyeceklerini, son güne kadar gizli tutacaklarını kaydetti. Şovla ilgili olarak Amerika'da Madonna ve Lady Gaga gibi sanatçılarla çalışmış profesyonel bir isimle anlaştıklarını belirten Özmakinacı, ''Sahnedeki şovumuzla ilgili hazırlıklara Almanya'da başlayacağız. Bu şov için Amerika'dan da ekipman gelecek. Bu arada unutmamak lazım ki şarkımızı Avrupa'nın normlarına göre hazırladık. Çünkü oy verecek insanlar Türkiye'den değil Avrupa'dan. Biz de şarkımızda Avrupa'ya daha yakın bir form belirledik'' diye konuştu. Grup üyelerinden Serkan Özgen de şarkıda herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, ''Hayır, şarkı ilk haliyle yarışacak. Yeni bir şey yapmıyoruz. Zaten üzerinde çok çalışıldı, revizyona gidilmeyecek'' dedi. Özgen, TRT'nin kendilerinden hiçbir isteği olmadığını, herhangi bir konuda zorlamadığını, TRT'den gereken desteği gördüklerini söyledi. Grup üyesi Alpay Şalt da ''Avrupa'yı gezdiniz, bütün rakiplerinizi gördünüz, bu durumda birinci olacağınıza inanıyor musunuz?'' sorusuna, ''Buna inanıyoruz. Galiba birinci olmak gibi bir ihtimal var'' yanıtını verdi.