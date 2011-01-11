Yüksek Sadakat Eurovision'a İngilizce şarkıyla katılacak

T24

’Yüksek Sadakat" grubunun bas gitaristi Kutlu Özmakinacı, vokalisti Kenan Vural, gitaristi Serkan Özgean ve davulcusu Alpay Şalt, Ortaköy’deaki Feriye Lokantasında basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin yarışmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Grubun klavyecisi Uğur Onatkut, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadı.Bir gazetecinin "Eurovision’a katılmanız, çıkarmaya hazırlandığınız albümünüzü ne derece etkileyecek?" sorusu üzerine Kutlu Özmakinacı, albümü çıkarmayı ertelediklerini, Eurovision sonrasında ya da sonbaharda çıkarmayı planladıklarını söyledi.Yarışma için 3 parça hazırlayacaklarını, hangi şarkının yarışmaya katılacağına TRT’nin karar vereceğini bildiren Özmakinacı, "TRT’nin bizden talebi 3 parça. Bu şarkılar içinde yeni albüm için hazırladığımız şarkılar da var" dedi.Eurovision’a katılma süreçlerine ve şarkının Türkçe mi İngilizce mi olacağına ilişkin soruya Özmakinacı, şu yanıtı verdi:"Eurovision’a katılma sürecimiz aslında bizim dışımızda gelişti. Yılbaşının bir gün öncesinde TRT’den bize geldi teklif. Hızlı bir şekilde değerlendirip katılma kararı verdik. Bize gelen yorumlardan yola çıkarak vardığımız nokta; şarkının İngilizce olması, alınan derece açısından oldukça belirleyici bir durum oluyor. İngilizce ile yarışmaya katılan şarkılar daha iyi derece alıyorlar. Açıkçası bizim de tercihimiz İngilizceye doğru kayıyor. Sebebi, daha iyi bir dereceye İngilizce şarkılar daha yakın. Ülkenin kendi müzikal kimliğini yansıtan müzikal motifler olmak durumunda şarkının içinde. Bu nedenle bizim şarkılarımızda da ülkemizin müzikal motifleri olacak."Özmakinacı, Eurovision’a katılmaya kendileri açısından "iyi olur", "iyi olmaz" yönünde bir yaklaşımla karar vermediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Eurovision, malum çok tartışılan bir yarışma. Ülkelerin birbirleriyle olan politik pozisyonlarının, yarışmanın zarafetinden bir şeyler alıp götürmesi ya da müziğin yarışması fikrinin tek başına sıcak bir fikir olup olmadığı... Bütün bunlar bizim de aklımızdan geçen konular, ama biz daha çok etik bir karar verdik. Biz bu ülkede müzisyeniz ve bu ülkenin ekmeği ve suyu ile büyüdük. Bu ülkenin insanlarını temsilen TRT, bu yarışmaya katılmamızı talep etti. Buradaki bizim pozisyonumuz, ülkenizi temsil etme sorumluluğunu getiren böyle bir talebi geri çevirmek yönünde olamaz hiçbir şekilde. Herkesin yetiştiği ülkeye borcu olduğunu düşünen insanlarız. Böyle bir taleple karşılaşıyorsanız çok da fazla üzerinde düşünecek bir şey yok. Sizin kişisel değerlendirmelerinizin ötesinde daha etik bir durum bu bence. Bu bizim ülkeye karşı boynumuzun borcudur dedik ve çok uzun sürmedi bu kararı almamız."