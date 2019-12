-YÜKSEK SADAKAT DESTEK İÇİN BAKÜ'DE BAKÜ (A.A) - 05.04.2011 - Yüksek Sadakat Grubu, 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sunacakları "Live it up" (Hayatı Yaşa) adlı parçayı tanıtmak üzere bulundukları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına, Büyükelçi Hulusi Kılıç, Elçi Müşteşar Kaya Bakkalbaşı, büyükelçilik personeli ve gazeteciler katıldı. Basın toplantısından önce bir konuşma yapan Büyükelçi Kılıç, Azerbaycan ve Türkiye'nin 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği ve ikinciliği paylaşması temennisinde bulundu. Kılıç, Azerbaycan'ın birinci ya da Türkiye'nin birinci olmasında kendisi için bir fark oluşturmayacağını, iki ülkeyi de çok sevdiğini söyledi. Azerbaycan'da iki günden beri yoğun bir tanıtımın içinde olduklarını ifade eden Yüksek Sadakat grubunun kurucusu ve basgitarcısı Kutlu Özmakinacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Live it up" adlı parçanın tanıtım turları için Azerbaycan'a geldiklerini ifade ederek, tanıtım turlarına Azerbaycan'dan önce Bosna Hersek'te başladıklarını söyledi. Azerbaycan'ın kardeş bir ülke olduğunu da hatırlatan Özmakinacı, "bir millet iki devlet" sözünün Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini çok iyi ifade ettiğini ve bu sözü burada daha iyi anladıklarını bildirdi. Basın toplantısında, Yüksek Sadakat Grubu üyeleri, Azerbaycan'da gördükleri ilgiden fazlasıyla memnun olduklarını, Türkiye'ye gelecek Azeri şarkıcı arkadaşlarını da ağırlamak istediklerini ifade etti. Eurovision Şarkı Yarışması'nda başarılı olacağınıza inanıyor musunuz? şeklindeki soruya Yüksek Sadakat Grubu solisti Kenan Vural, "İnanmasak yarışmaya katılmayı kabul etmezdik" diye yanıt verdi. Toplantıya katılan gazetecilere, "Live it up" adlı parçanın klibi de gösterildi. Tanıtım kapsamında grup üyeleri, Azerbaycan'da bulunan radyo ve televizyon programlarına konuk oldu.