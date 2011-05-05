-YÜKSEK SADAKAT 2. PROVASINI YAPTI DÜSSELDORF (A.A) - 05.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Yüksek Sadakat Grubu, ikinci provasını yaptı. Basının ve müzikseverlerin en çok ilgi gösterdiği ekiplerden olan Yüksek Sadakat, 1 Mayıs'taki ilk provasının ardından bugün Esprit Arena'da gerçekleştirilen ikinci provasında final kostümünü kullanmadı. ''Live It Up'' şarkısını 3 kez seslendiren Yüksek Sadakat'a, sahne şovunda Filipinli akrobat Leilani Franco eşlik etti. Fonda da alevler ve ışık seli kullanıldı. Provanın ardından basın toplantısı düzenleyen Yüksek Sadakat grubunun üyeleri, 10 Mayıs'taki yarı final için iddialarını yinelerken, diğer ülkelerin temsilcilerine de başarı dilediler. Almanya'daki gurbetçilerimizin desteğini alan Yüksek Sadakat, yarı finali geçtiği taktirde 14 Mayıs'ta finalde yarışacak. -NOTLAR- Dünyanın en eski ve Avrupa'nın en çok izlenen televizyon şovu olan Eurovision Şarkı Yarışması, 28 yıl aradan sonra Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılacak. Alman İkinci Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'un stadyumu olan 35 bin kişilik Esprit Arena'da gerçekleştirilecek yarışmaya bu sene 43 ülke katılıyor. 14 Mayıs'taki final biletleri, satışa çıktığı gün 1 saat içinde tükendi. Bu arada Yüksek Sadakat, provaların dışında boş günlerinin tamamını, kaldıkları otelin özel bir bölümünde çalışarak geçiriyor. Türkiye'nin yanı sıra Norveç, Azerbaycan, İsviçre, İzlanda ve Finlandiya'nın performansları ilgi çekiyor. Öte yandan 1997'den beri yarışmaya ilk kez bu sene katılan İtalya da dikkati çekiyor.