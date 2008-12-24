Yüksek okullara YÖK neşteri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Meslek Yüksek Okullarına (MYO) sınavsız girişin kaldırılmasına” karar verdi.



Mesleki ve teknik yükseköğretimin yeniden düzenlenmesi ve “Farabi Değişim Programı” ile ilgili alınan kararların açıklanması için YÖK'te basın toplantısı düzenlendi.



Mesleki ve teknik yükseköğretimin yeniden düzenlenmesine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay bir sunum yaptı.



Günay'ın verdiği bilgiye göre, dört yıllık lisans eğitimi veren “Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi”, “Mesleki Eğitim Fakültesi”, “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi”, “Teknik Eğitim Fakültesi”, “Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi” kapatılacak. Kapatılan fakültelerin bulunduğu üniversite bünyesinde, alanlarında meslek elemanı yetiştirmek ve aynı zamanda kapatılan fakültelerin işlevini yerine getirmek üzere 3 tip yeni fakülte kurulacak.



Bünyesinde teknik eğitim fakültesi (TEF) veya mesleki ve teknik eğitim fakültesi (MTEF) bulunan üniversitelerin bu fakültelerinin kapatılıp yerine “Teknoloji Fakültesi”; mesleki eğitim fakültesi (MEF) bulunan üniversitelerin bu fakültesinin kapatılıp yerine “Sanat ve Tasarım Fakültesi”, bünyesinde ticaret ve turizm eğitimi fakültesi (TTEF) bulunan üniversitelerin bu fakültelerinin kapatılarak yerine “Turizm Fakültesi” kurulmasına, “Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi” bulunan üniversitenin bu fakültesinin kapatılmasına karar verildi.



Öğretmen ihtiyacı



Yeni kurulacak fakülteler, kapatılan fakültelerin eşiti olan fakülteler olmayacak. Bu fakülteler, uygulama bilgi ve beceri niteliği yüksek elemanlar yetiştirecek. Mesleki ve teknik ortaöğretimin öğretmen ihtiyacı, kurulacak fakültelerin veya diğer fakültelerin mezunlarından 1 yıl (2 yarıyıl) pedagoji eğitimi görerek pedagoji sertifikası alanlar tarafından karşılanacak.



Mühendislik fakültesi mezunları mesleki ve teknik ortaöğretime öğretmen olmak istedikleri takdirde, ilgili mühendislik teknolojisi programının uygulama farkını tamamlamak (veya alanında belirli bir süre uygulama deneyimi kazanmak) ve pedagoji eğitimi almak koşuluyla öğretmen olabilecek.



Kapatılan fakültelerin öğrencileri, bulundukları fakültenin giriş şartlarına tabi olacaklar. Giriş şartları çerçevesinde eğitimlerini tamamlayacaklar. Bu fakültelerin öğretim elemanlarının, yeni kurulan fakülteler ile üniversite bünyesindeki diğer fakültelerin uygun birimlerine kadroları ile birlikte aktarılacak.



Yeni kurulacak fakültelerin eğitimleri fakültede yapılan “okul eğitimi” ile iş yerinde yapılan “iş yeri eğitimi”nden oluşacak. Öğrenciler fakültede 7 yarıyıl okul eğitimi ile 1 yarıyıl ve yaz tatili döneminde 72 iş günü eğitimi alacak.



Türkiye'de ilk olarak kurulacak “Teknoloji Fakülte”leri için bu tür fakültelerin bulunduğu ülkelerde öğretim elemanları yetiştirilecek.



MYO'lar 6 yarıyıl olacak



Mesleki ve teknik eğitimin planlanması ve koordinasyonu amacıyla YÖK bünyesinde “Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinasyon Merkezi” kurulacak. Bölüm ve programları uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılarak düzenlenecek.



Meslek yüksek okullarında (MYO) yılda 2 yarıyıl olan mevcut eğitim-öğretim, yılda 3 yarıyıl olmak üzere toplam 6 yarıyıl olarak düzenlenecek. Toplam 6 yarıyılın 3 yarıyılı “okul eğitimi” ve diğer 3 yarıyılı “işyeri eğitimi” şeklinde düzenlenecek.



Eğitim-öğretimin yarısı okul diğer yarısı da iş yeri eğitimi olmak koşuluyla, bir yılda 3 yarıyıllık eğitime ne zaman geçileceği ve okul eğitimi ile iş yeri eğitiminin hangi düzende yapılacağı, MYO'nun bulunduğu bölgenin iş yeri eğitim imkanları, iklim şartları ve diğer eğitim imkanları göz önüne alınarak MYO ve bağlı bulunduğu üniversitenin önerisi ve YÖK'ün kararıyla belirlenecek.



MYO'lar, 2011 yılının sonuna kadar tüm programlarında, iş yeri eğitiminin ilgili sektör kuruluşlarında yapılmasına öncelik vermek kaydıyla bu yeni sisteme geçmiş olmaları gerekecek.



'Öğrenciler sigortalanacak'



MYO öğrencilerine iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılacak. İş yeri eğitimi esnasında asgari ücretin 1/3'ü oranında ücret ödenecek. Sigorta kamu kaynaklarından, öğrenciye ödenecek ücret ise iş yeri eğitiminin yapıldığı kuruluş tarafından karşılanacak.



MYO'ların işgücü piyasası ile ilişkilerini güçlendirmek ve sürdürülür kılmak amacıyla, her üniversite bünyesinde MYO'lara yönelik bir “Danışma Kurulu” ile

MYO bünyesinde her bir program için bir “Danışma Komitesi” oluşturulacak.



Eğitimde, kaliteyi arttırmak amacıyla, başarıyı ve niteliği teşvik eden filtreler konulmasına bu nedenle, MYO'larına sınavsız girişin kaldırılmasına karar verildi. MYO'larda mevcut kontenjan imkanını değerlendirmek üzere, belli bir geçiş süreci boyunca, MYO'lara girişte meslek liseleri için giriş taban puanına esneklik getirilecek.



Bu okulların programlarının müfredatları sektör taleplerini göz önüne alınarak düzenlenecek.



MYO'lardan lisans programlarına dikey geçiş yoluyla, dikey geçiş sınavlarında başarılı olmak koşuluyla, lisans programı giriş kontenjanının yüzde 10'u kadar öğrenci kabul edilecek. Hangi lisans programına hangi MYO programından dikey geçiş yoluyla öğrenci kabul edileceği YÖK tarafından belirlenecek.



Sınavsız geçiş



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Günay, “sınavsız geçiş kaldırılması” ile ilgili bir soru üzerine, “sınavsız geçiş kaldırılacak, bir sınav mutlaka yapılacak ama bunun tarzını, taban puanını düşünüyoruz” dedi.



Günay, bir başka soru üzerine, teknik eğitim fakültelerinde öğrenci olanların fakülteye girdikleri şartlarda, unvanda mezun olacaklarını belirterek, “Fakat bunlar yeni kurulacak fakültelerin diplomalarına sahip olmak istedikleri takdirde nasıl bir eğitim alacakları yeni bir yönetmelik hazırlanacak” yanıtını verdi.



'Farabi değişim programı'



Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini öngören “Farabi Değişim Programı” ile ilgili sunum ise YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş tarafından yapıldı.



Buna göre program, devlet, vakıf üniversitelerini, yüksek teknoloji enstitülerini, vakıf meslek yüksekokullarını, askeri yükseköğretim kurumlarını, polis teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarını kapsayacak.



Uygulama takviminin daha sonra belirleneceği programda, öğrencilere ek burs, öğretim üyelerine ise özel ek ders ücreti sağlanacak.



Öğrenci değişiminden bütün öğrenciler yararlanabilecek. Öğrencilere en az 1, en çok 2 dönem öğrenim hakkı verilecek. Öğretim üyesi hareketliliğine de tüm öğretim üyeleri katılabilecek. Öğretim üyelerine 1 ya da 2 dönem ders verme imkanı verilirken, öğretim üyelerine 10 katına kadar ek ders ücreti ödenecek.



