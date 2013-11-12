Yüksek not için sekse zorlandıkları iddiası üzerine 1 kişi tutuklandı

Hakkâri Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencileri not karşılığı cinsel ilişkiye zorladıkları iddiasıyla, gözaltına alınarak dün adliye sevk edilen 11 şüpheliden 1'i rüşvetten tutuklandı. 2'si kefaletle olmak üzere 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kentte 2008 yılında kurulan Hakkari Üniversitesi'ndeki seks skandalı operasyonu, Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyan bir öğrencinin 6 ay önce polise ihbar mektubu yazmasıyla başladı. Behçet Dalmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 6 ay önce teknik-fiziki takip başlatıldıktan sonra, elde edilen bilgiler sonucunda polis, 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Haklarında suçlama bulunan öğretim görevlilerinin bilgisayar imajları kopyalandı. Operasyonda öğretim görevlisi İ.Y., H.Y. ve R.Y. ile mağdur kızların eski erkek arkadaşlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 11 şüpheli ise dün sabah saat 09.00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. 'Suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütüne üye olmak ve yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında cinsel saldırı, rüşvet ve fuhşa aracılıkla suçlanan' 11 kişiden 8'i verdikleri ifadenin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 3 öğretim görevlisi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sabaha karşı saat 04.00'te tamamlandı. 3 kişiden biri olan İ.Y. 'rüşvetten' tutuklanırken, diğer öğretim görevlileri R.Y., 40 bin, H.Y ise 30 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.