Yüksek nem mikrop üremesini hızlandırıyor

Sıcaklık ve nem değerlerinin en üst seviyede hissedildiği ağustos ayında, özellikle sahil kesimlerinde, yüksek nemin gıdalarda mikroorganizma üremesini hızlandırdığı bildirildi.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Zerrin Erginkaya, yaptığı açıklamada, sıcakların en fazla hissedildiği ağustos ayında gıdaların bozulma riskinin de en üst seviyeye çıktığını söyledi.

Doç. Dr. Erginkaya, sıcaklığın 40 dereceye, nemin yüzde 70-80'lere ulaştığı bu günlerde gıdaların saklanmasına ve tüketilmesine ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek nemin gıda zehirlenmelerine yol açacak yapısal bozukluklara neden olabileceğini ifade eden Erginkaya, şöyle konuştu:



"Nemli ortam, sulu ortam demektir. Bu da mikroorganizma üremesini hızlandırır. Mikroorganizmalar kuru ortamlarda daha az gelişim gösterir. Nemli günlerde açıkta bırakılan gıdalarda küflenme ve bozulma daha hızlı olur. Özellikle meyve ve sebzeler bozulmadan en hızlı etkilenen gıdalardır. Bunlar ıslak bırakılmadan, kuru bir şekilde buzdolabında saklanmalı."

Erginkaya, gıdaların ihtiyaca göre az miktarda alınıp hızlı tüketilmesi gerektiğini söyledi.



Yemekler 50-55 derecede bekletilmeli



Erginkaya, lokantalarda da hijyen kurallarının bu aylarda daha titizlikle uygulanması gerektiğini bildirdi.

Lokantalarda salata gibi garnitürlerin bozulmasının önlenmesi için talep doğrultusunda hazırlanarak servis yapılması, çok iyi temizlendiği yolunda kuşku duyulan yiyeceklerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten Erginkaya, yemeklerin 50-55 derece sıcaklıkta bekletilmesini önerdi.

Doç. Dr. Erginkaya, "Yemeklerde olası patojen bulaşma söz konusu ise bu vücut sıcaklığında çok hızlı ürer. 50-55 derece sıcaklık patojenlerin üremesini durdurur" dedi.



(AA)

