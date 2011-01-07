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Politika

YÜKSEK MAHKEMELERE YENİ ÜYE ANKARA (A.A)

07 Ocak 2011 21:16

-YÜKSEK MAHKEMELERE YENİ ÜYE ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tercan'ı, Danıştay üyeliğine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mustafa Döner'i seçti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 ve 146'ncı maddeleri ile geçici 18'inci maddesi gereğince, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tercan'ı, Danıştay üyeliğine ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mustafa Döner'i seçtiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, boşalan Yükseköğretim Kurulu üyeliğine, Prof. Dr. Şaban H. Çalış'ın Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onayladığı belirtildi.

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