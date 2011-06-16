Yüksek Mahkeme, SHP’nin faturasını EDP’ye kesti

T24 - Resmi Gazete’de yayımlanan partilerin mali denetimlerine ilişkin kararlardan çarpıcı bir usulsüzlük hikâyesi çıktı. Karara göre; SHP, 2005 ve 2006 muhasebe kayıtlarının hiçbirini mali denetim yapacak olan Anayasa Mahkemesi’ne göndermedi.



Buna gerekçe olarak da evrakın arşivlendiği depoyu tesisatın patlaması sonucu su basması, evrakın okunamaz hale gelmesi gösterildi. Okunamaz hale gelen belgelerin de mahkemece tespit yapıldıktan sonra imha edildiği belirtildi. SHP’nin eski yönetiminin ayrılmasından sonra partinin adını değiştirerek Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni EDP’yi kuran yeni yönetimi ise arşivde su baskını yaşanmadığını, basit bir sızıntının baskın gibi gösterildiğini açığa çıkartarak, 18 Mart 2011’de konuyu Anayasa Mahkemesi’ne bildirdi.





Hortumla ıslatıldı



Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu imzasıyla yayımlanan habere göre, dilekçede, partide çaycı olarak çalışan bir kişinin, muhasebe müdürü ve genel sekreterin talimatıyla, evrakı odada topladıktan sonra hortumla ıslattığı, okunmaz hale gelmesi için üzerine toner tozu döktüğü konusundaki ifadeleri de aktarıldı. Çaycı, muhasebe müdürünün daha sonra taksiyle tesisatçı getirerek, kalorifer tesisatının vanasını kırdırdığını da anlattı.



EDP yöneticilerinin beyanlarını araştırarak doğru olduğunu anlayan Anayasa Mahkemesi, SHP’nin kanuna aykırı olmasına rağmen 628 bin TL banka kredisi çektiğini de belirledi. Mahkeme, EDP’ye, SHP’nin 2005 giderleri için 321 bin, 2006 giderleri için 692 bin ve çekilen kredi tutarı olan 628 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 641 bin TL ceza verdi. Mahkeme, belgeleri imha eden eski yöneticiler hakkında ise Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi, parti adına yapılan harcama ve konaklamalarda alınan faturaları parti tüzel kişiliği adına değil, harcamayı yapan parti yetkilisi adına kesen ÖDP’ye de 41 bin TL ceza verdi.





