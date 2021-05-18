Yüksek Mahkeme'de muhafazakâr çoğunluktan sonra ilk kürtaj davası gündemde; Mississippi'nin 15 haftadan sonra kürtajı yasaklayan yasası incelenecek

ABD'de Yüksek Mahkeme, Mississippi'nin bütün kürtajları 15 haftadan sonra yasaklamayı öngören yasasını incelemeye alarak kürtaj hakları konusunda tepki çeken bir adım attı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yargıç Amy Coney Barrett'in Yüksek Mahkeme'ye geçmesiyle mahkemedeki muhafazakârların 6-3 çoğunlukta olmasının ardından ilk kez bir kürtaj davası gündeme gelmiş oldu.

ABD'de Yüksek Mahkeme 1973 yılındaki bir kararla kadınların anayasal kürtaj hakkını temin etmiş, 19 yıl sonra bir başka davada bunu yenilemişti.

Mississippi eyaletinin 15 haftadan sonra kürtajı yasaklayan yasası, 2018'de çıkmış ancak üst mahkemenin kadının fetüs rahminde oluşmadan önce kürtaj yaptırma hakkını koruyan kararıyla uyumsuz olduğu için alt mahkeme tarafından engellenmişti. Eyaletin tek kürtaj kliniği bu yasanın engellenmesi için harekete geçtiğinde bir federal yargıç, eyaletin aleyhine karar vermişti. 2019'da New Orleans merkezli ABD temyiz mahkemesi de aynı sonuca varmıştı. Şimdi, eyaletin itirazını yüksek mahkemeye taşıma şansı doğdu.

Yüksek Mahkeme, yeni dönem ekim ayında başladığında davanın taraflarını dinlemeye başlayacak ancak 2022 yazına kadar bir sonuca varması beklenmiyor.

"Alarm çanları çalıyor"

Texas Üniversitesi'nden hukuk profesörü Steve Vladeck, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Eğer eyaletler hamileliğin 15'inci haftasından sonra kürtajı yasaklayabilirse, hamile kadınlar kürtaj için şu an sahip olduklarından daha az bir zaman aralığıyla karşı karşıya kalacak" dedi.

Mahkeme'nin Mississipi yasasını gündeme alma kararı kürtaj karşıtı gruplar tarafından olumlu karşılandı.

Üreme Hakları Merkezi Başkanı Nancy Northup ise, söz konusu gelişmeyle ilgili "Üreme haklarını tehdit eden alarm çanları çalıyor. Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası 20'den fazla eyalet kürtaj yasağı uygulayabilir. Vücutlarımız ve geleceğimizin kontrolünün bizde olduğu bu temel hakkı kaybetmemek için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

9 kişilik yüksek mahkeme, ülke liderinin sorumlu tutulması, kürtaj ve LGBT hakları gibi birçok konu hakkında karar verme yetkisine sahip. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde liberal yargıç Ruth Bader Ginsburg'un ölümü ve yargıç Amy Coney Barrett'in atanmasıyla, muhafazakârların 6-3 üstünlüğü oluştu.