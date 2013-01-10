Yüksek Mahkeme Chavez'e destek verdi

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in sağlık nedeniyle planlanan yemin törenine katılamamasına rağmen, dördüncü seçim zaferini kazanan cumhurbaşkanı ve hükümetinin iktidarda kalmasında bir sorun görmediğini açıkladı.

Muhalefet, cumhurbaşkanı 10 Ocak'ta planlanan yemin töreni takvimine uymadığı için 30 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesi gerektiğini savunuyordu.

Yüksek Mahkeme yargıçları, muhalefetin bu yöndeki talebini reddederek, Chavez'in yemin törenini taburcu olduktan sonra yapmasına izin veren parlamento kararını destekledi. Yüksek Mahkeme ayrıca, Küba'ya bir doktor heyeti yollayarak Cumhurbaşkanı Chavez'in sağlık durumunun değerlendirilmesi çağrısını da reddetti.

Venezuela parlamentosu, salı günü yapılan oylamada Chavez için yemin törenini süresiz erteleme kararı almıştı. Parlamento Başkanı Diosdado Cabello, Hugo Chavez'in yokluğunda ''halkın yemin törenini'' yapacaklarını söyledi.

Muhalefet ise kendi saflarına sokağa çıkmamaları mesajını verdi.

Bolivya ve Nikaragua'nın hükümet başkanları bugün başkent Caracas'ta olacaklarını doğruladılar. (BBCTürkçe)