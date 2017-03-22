Yüksek Mahkeme adayından Trump'a eleştiri

ABD Yüksek Mahkemesi'nin boştaki üyeliğine aday gösterilen Neil Gorsuch,Başkan Donald Trump'u yeniden eleştirdi. Gorsuch Senato'daki bilgilendirme oturumunda Trump'un sözlerini ‘moral bozucu' ve ‘cesaret kırıcı' bulduğunu söyledi. Gorsuch, Şubat ayı başlarında da benzer ifadeler kullanmıştı.

Gorsuch, Senato Hukuk Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladığı oturumda "Federal hâkimlerin dürüstlük ve karar verme gerekçelerinin eleştirilmesini cesaret kırıcı ve moral bozucu buluyorum” dedi. Gorsuch siyasi kararlarla karışmak istemediğini gerekçe göstererek Başkan Trump'un tartışmalı vize yasağı kararı hakkında değerlendirme yapmadı. Yüksek Mahkeme üye adayı eşcinsel evlilikler hakkında da muğlak ifadeler kullandı.

Adaletin küçük düşürülmesi

Başkan Donald Trump nüfus çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden ABD'ye girişleri yasakladığı kararnamesinin yargı tarafından iptal edilmesi üzerine yetkili hakim hakkında küçümseyici cümleler kullanmıştı. Federal Mahkeme yargıcı James Robart'ın, ocak ayında imzalanan kararnameyle ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmetmesi üzerine Trump Twitter hesabından yayınladığı mesajda kararı ‘gülünç' bulduğunu belirtmiş ve Robart'ı ‘sözde yargıç' olarak tanımlamıştı. Trump'un ay başında imzaladığı yumuşatılmış vize yasağı kararı da mahkeme tarafından askıya alınmıştı.

Neil Gorsuch, Senato'daki açıklamaları sırasında Başkan hakkındaki düşüncelerini soran Demokrat senatör Patrick Leahy'e "Kimse yasaların üzerinde değildir. Bu ABD başkanı için de geçerlidir” diyerek cevap verdi.

Demokratların itirazı

Kendini Trump'un bir partinin ya da çıkar gruplarının aracı olarak görüp görmediği sorusuna, ‘kimseye bağımlı olmadığı' ve ‘yasalar temelinde herhangi bir partinin leh ya da aleyhinde karar almakta zorlanmayacağı' yanıtını veren 49 yaşındaki hukukçu ‘örneğin kürtaj konusunda nasıl karar alacağı hususunda ne Trump'a ne de başkasına söz verebileceğini' söyledi.

Muhafazakâr Gorsuch ocak ayı sonunda Başkan Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmişti. Üyeliğinin Senato tarafından onaylanması gereken Neil Gorsuch'a Demokrat Parti'nin karşı çıkmasında münhal üyeliğin bir yıldır doldurulmamış olması da rol oynuyor. Yüksek Mahkeme heyeti dokuz hâkimden oluşuyor.

Antonin Scalia'nın şubat ayında ölmesiyle boşalan mahkeme üyeliğine Barack Obama tarafından gösterilen aday Cumhuriyetçi Parti'nin oylarıyla ret edilmişti. Seçim kampanyasına rastlayan partiler arasındaki çekişme nedeniyle boş üyeliğe atama yapılamamış ve heyette dört liberal ve dört muhafazakâr hâkim kalmıştı.

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DW/dpa/AFP/ap/AG/HS