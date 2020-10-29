Yüksek kaza oranıyla tanınıyordu; Sovyet havacılığının sembol uçağı Tu-154 son tarifeli seferini gerçekleştirdi

T24 Dış Haberler

Sovyet havacılığının 'amiral gemisi' olarak bilinen Tupolev Tu-154 tipi yolcu uçağı son tarifeli uçuşunu yaptı.

Orta mesafeli uçuşlar yapabilen üç motorlu Tupolev Tu-154, ilk tarifeli uçuşunu 1972'de gerçekleştirmiş ve daha sonra Sovyet ile Rusya havacılığının en çok kullanılan modellerinden biri haline gelmişti.

Havayolu şirketi Alrosa'dan yapılan açıklamada, "Rus sivil havacılığında kalan son Tu-154'ün uçuşlarından sonuncusunu yaptığını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Bu uçakla birlikte ulusal uçak yapım tarihimizde bir devir sona eriyor" denildi.

Son tarifeli Tu-154 uçuşu "Rusya'nın Elmas Başkenti" olarak bilinen Mirney'den Novosibirsk'e gerçekleştirildi. Uçuşta 140 yolcu vardı.

Tupolev modelin yapımına 2013'te son verdi. Birkaç uçak Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hâlâ kullanılıyor.

Tu-154'ler aynı zamanda yüksek kaza oranıyla biliniyordu. Havacılık Güvenlik Ağı kayıtlarına göre Tu-154'ler 73 kaza yaptı ve 2 bin 911 kişinin ölümüne sebep oldu.

2010'nun Nisan ayında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'yle birlikte 95 kişiyi taşıyan Tu-154 düşmüştü. Kazadan kurtulan olmadı.

Rus ordusu tarafından kullanılan bir Tu-154 2016'nın Aralık ayında Suriye'ye giderken Karadeniz'e düştü. Aralarında 7 Kızıl Ordu Korosu üyesi bulunan 92 kişinin öldüğü kazanın pilot hatası olduğu sonucuna varıldı.