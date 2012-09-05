Yüksek kan şekeri beyninizi küçültebilir

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, kan şekeri normal değerlerin üst sınırına yakın olan kişilerde beyin küçülmesi ve zihinsel hastalıklar yaşama riskinin, kan şekeri düşük olanlara göre daha fazla olduğunı ortaya koydu.

Neurology tıp dergisinde dergisinde yayımlanan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek kan şekeri seviyesinin beyni nasıl etkilediğini ve diyabetin nasıl tanımlandığını anlamak adına devrim niteliğinde sonuçlar elde ettiklerini açıkladı.

Hafıza sorunları baş gösteriyor

Araştırmada, yaşları 60 ile 69 arasında değişen ve kan şekeri seviyeleri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği normal değer aralığında olan 249 kişilik bir grup üzerinde deney yapıldı.

Gruptaki kişilere, araştırmanın başında ve ondan dört yıl sonra olmak üzere, iki kez beyin taraması yapıldı. Beyin taramasının sonucunda, kan şekeri daha yüksek olanların beyinlerinde, küçülme olma riskinin daha fazla olduğu tespit edildi. Beyin küçülmesinin, hafızanın oluşumunda rol oynayan hipokampus ve amigdala kısımlarında gerçekleşmesi ise hafıza sorunlarının ortaya çıkabileceğini ortaya koydu.

Yaş, yüksek tansiyon, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler değerlendirildikten sonra, araştırmacılar beyin küçülmesi vakalarının yüzde 6 ile 10'unda yüksek kan şekerinin sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Normal kan şekeri değerleri değişebilir

Makalenin yazarı Nicolas Cherbuin araştırmanın sonucuyla ilgili olarak, “Tip 2 diyabet ile beyin küçülmesi ve hafıza sorunları arasında bir bağlantı olduğu birçok araştırmada görülmüştü. Ancak bu zamana kadar kan değeri normal sınırların yüksek sınırına yakın olanların benzeri bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağı hakkında fazla bilgi sahibi değildik” açıklamasını yaptı.

DSÖ’nün belirlemiş olduğu değerlere göre, açlık kan şekerinin 126 mg, iki saatlik tokluk kan şekerinin ise 200 mg’nin üstünde olması, kişinin diyabet hastası olduğu anlamına geliyor.

Cherbuin, ‘Alınan sonuçlar, diyabet hastası olmasa dahi, kan şekerinin yüksek olmasının kişinin beyin sağlığı üstünde etkili olabileceğini gösterdi’ diye ekledi. Yeni araştırmalar yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden uzman, alınan sonuçların, normal kan şekeri seviyesi ve diyabet kavramlarını yeniden göz önüne almayı gerektirdiğinin altını çizdi. (ntvmsnbc)