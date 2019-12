Yüksek IQ'lu erkek az aldatıyor

T24 - İngiltere'de binlerce kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre erkeğin IQ'su arttıkça 'kaçamak' sayısı azalıyor, tekeşlilik, liberalizm ve ateizme meyli artıyor.



Britanya’da yapılan bir araştırma, IQ düzeyi daha yüksek olan erkeklerin monogamiye ve cinsellikte seçiciliğe daha fazla değer verdiğini ortaya çıkardı.



London School of Economics and Political Science öğretim üyesi Dr. Satoshi Kanazawa’nın liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında, binlerce Amerikalı genç ve yetişkinin katıldığı iki büyük anketin sonuçları değerlendirildi.



Varılan gözleme dayalı sonuçlara göre, erkeklerin IQ düzeyi arttıkça ‘kaçamak’ları azalıyor, cinsel seçicilik dereceleri ve biriyle birliktelik süreleri artıyor. Kanazawa’nın bulguları aynı bağlantının kadınlarda bulunmadığını ortaya koyuyor.



Zeka ve monogami arasındaki ilintinin kökenlerinin evrimde yattığını savunan Kanazawa, ilk insan gruplarında mümkün olduğu kadar çok kadınla cinsel ilişkide bulunmaya programlanmış erkeklerin tek eşlilikten çok az fayda sağlayacağını, ancak modern dünyanın erkeklere böyle bir evrimsel fayda sağlamadığını kaydetti.



Kazanawa’ya göre erkeklerin IQ’su arttıkça, bu kalıtımsal psikolojik ‘görev’în etkisi de azalıyor ve erkek mümkün olduğunca çok kadına spermlerini yaymak yerine seçici davranıyor ve eşine sadık kalıyor.



Araştırmacıların, zeki kadınların genel nüfusa oranla sadık kalma olasılığının daha fazla olup olmadığı konusunda ise herhangi bir kanıt bulamadıkları belirtildi.



Kazanawa’nın diğer bulgularına göre, insanların IQ’su yükseldikçe liberalizm ve ateisme yatkınlıkları da artıyor. Araştırma Social Psychology Quarterly bülteninde yayımlandı.