Yüksek hızlı trende haremlik - selamlık bilet satışı!

Yeni teknoloji 'Yüksek hızlı tren'de haremlik-selamlık uygulama yapıldığı ortaya çıktı.

İnternet üzerinden online bilet alınırken cinsiyet soruluyor. Posta’da yer alan habere göre, daha sonra koltuk seçiminde örneğin; erkekseniz, bir kadının yanındaki koltuk boş olsa da almanıza izin verilmiyor.

Bu kurala uymazsanız sistem uyarıyor: "Lütfen kadın yanında kadın, erkek yanında erkek seçimi yapınız."

Habere göre, telefonla ya da gişeden bilet alırken de aynı kural geçerli. Bilet alan erkekse ve trende sadece kadın yolcuların yanında boş yer kalmışsa 'yerler dolu' denilerek satış yapılmıyor.