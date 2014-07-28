Yüksek Hızlı Tren tek durakta durdu, yol 4 saat sürdü

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara’dan yolcularını aldı ve İstanbul’a ilk tarifeli seferine çıktı. Tek durakta duran tren tam saatinde kalkmış olsa da İstanbul’a varış 4 saati buldu. Merak ettiği için bilet alanların çoğunlukta olduğu ilk sefer sorunsuz tamamlandı. Zaman zaman trenin hızı 30 kilometreye kadar düşse de yolcular memnun ayrıldı. Restoranda, çay 1.75 lira, tost çeşitleri 2.75 liradan satılıyor.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk seferini cuma günü gerçekleştiren Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni için tarifeli dönemin başlangıç düdüğü dün saat 06.00’da çalındı. İlk seferi için Ankara Garı’nda hazırlanan hızlı tren, herhangi bir gecikme olmaksızın tam saatinde kalktı. Trene büyük gayretlerle bulduğumuz biletimiz ile biz de dahil olduk. Bir hafta boyunca seferlerin ücretsiz olacağı açıklanınca ilk yolcuların büyük bir bölümü “Bayram için İstanbul’a gidecektik. Deneyelim istedik” diyerek hızlı treni tercih edenlerden oluştu.

Fazla bilet alındı

Yüksek Hızlı Tren’in Ankara-İstanbul seferleri sorunsuz başladı. Meraktan binenlerin çoğunlukta olduğu trende boş koltuklar da dikkat çekerken yetkililer durumu, “Tüm biletler satıldı, ama bedava olunca insanlar fazladan bilet almışlar ve sanırız uyanamayınca böyle bir durum yaşandı” diyerek açıkladı. Yolcular ciddi bir aksaklığın yaşanmadığı yüksek hızlı trenin ilk seferinden memnun ayrıldı.Trenin ilk yolcuları arasında yer alan Beyhan Yılmaz da bu isimlerden ve Polatlı’da yaşıyor. Ancak Polatlı’dan geçen trenin Polatlı’da durmamasından şikâyetçi. Sürekli olarak İstanbul’a otobüsle gidip geldiklerini söyleyen Yılmaz, “Biz TIR şoförüyüz. Böylelikle daha az yorularak İstanbul’a gitmiş olacağız” diye konuştu.

Trene Eskişehir’den binen Ali Uçkun ise, Yeşilköy’de oturan kızının yanına gittiğini söyledi ve ekledi: “Denemek için bindim, ama şu anda çok memnunum.” Ali-Şehnaz Gökçer de, son dakikada hızlı treni denemeye karar verenlerden ancak sonuçtan memnun. Uçakla gitmenin daha uzun zaman alacağını söyleyen çift, “Buradan da Marmaray’a binip rahatlıkla gitmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Oğlunun yanına giden Zahir İlgün ise, “Hep otobüsle giderdim. Ama çok konforluymuş. Yapanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Tek durakla 4 saat

Yüksek hızlı trenin ilk seferindeki tek durağı Eskişehir Tren Garı oldu. Diğer duraklarda ise durmadan yoluna devam eden Yüksek Hızlı Tren, sefer saatine göre uğrayacağı duraklar da farklı olacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre ise, durak sayısının arttığı seferlerde yolculuk süresi de 20 dakika kadar uzayacak. Ve yolculuk bitti..Sabah 6 itibariyle Ankara’da başlayan hızlı trenin ilk seferi 4 saate yakın bir sürede Pendik istasyonunda son buldu.

Hedef yüzde 75-80 pay

Yakın bir zamana kadar Ankara-İstanbul arasındaki yolcu taşımacılığında demiryollarının yüzde 8 ila 10 arasında bir payı vardı. Yüksek hızlı trenin devreye girmesi ile birlikte ise, rakamın yüzde 75-80’e çıkması öngörülüyor. Bir yıl içinda varılması amaçlanan hedef kapsamında, Ankara-İstanbul arasında bireysel otomobiliyle yolculuk yapanların da demiryollarına yönlenmesi bekleniyor.

50 ile 255 km/s arasında gidiyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) için güvenlik ön planda. Bu nedenle trenin hızı bölgelere göre değişiyor. Eskişehir’e kadar 255 kilometreye kadar çıkan trenin sürati, devam eden çalışmalar nedeniyle zaman zaman 50 kilometreye kadar düştü. Teknik personelin verdiği bilgiye göre de, sistem otomatik olarak sürati dengeliyor. En fazla 250-255 kilometre hıza izin veriyor. Ancak yolun kendiliğinden izin verdiği durumlarda eğimle beraber hız maksimum saatte 260 km’ye çıkabiliyor.

Almanya ve İspanya’da eğitim

Trenin ilk seferindeki tüm ekip Eskişehir hattında çalışan deneyimli isimlerden oluştu. Teknik personelin verdiği bilgiye göre de, makinistlere Almanya ve İspanya’da eğitim verildi. Eğitim kapsamında 10 bin kilometrelik yol stajı da yer aldı. Başlangıçta 24 olan makinist sayısı son eğitimlerle 100’e yaklaştı. Sayının kısa bir sürede 120’ye çıkması hedefleniyor. Tecrübeli olan ekip seferi yaparken, staj yapan personel de sürüşlerde hazır bulundu.

Restoran da hizmete girdi

Trenle birlikte, restoran da hizmete girmiş durumda. Diğer yüksek hızlı tren hatlarının restoranlarını işleten Beşler Grup, bu trende de yeme-içme hizmetini üstlenmiş durumda. Restoranda, çay 1.75 lira, tost çeşitleri 2.75 liradan satılıyor. Pilav üstü et döner, tandır, köfte, döner, tas kebabı, sebze haşlama salsa soslu tavuk, tavuk döner ve şinitzel gibi ana yemeklerin yer aldığı seçmeli set menü fiyatları ise 17 lira.