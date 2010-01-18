Yüksek Hızlı Tren seferlerine 3 gün ara

T24 - TCDD Genel Müdürlüğü, inşaatı bitirilen Sincan-Esenkent ve Hasanbey-Eskişehir arasındaki demiryollarının, mevcut Yüksek Hızlı Tren (YHT) yoluna bağlantı çalışmaları nedeniyle 19, 20 ve 21 Ocakta YHT'lerin çalıştırılmayacağını bildirdi.



TCDD Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet vermek amacıyla YHT raylarına ilave edilmek üzere inşaatı bitirilen Sincan-Esenkent arasında 15, Hasanbey-Eskişehir arasında 6 kilometre uzunluğundaki yolların mevcut YHT yoluna bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtildi.



Çalışmalar nedeniyle 19, 20 ve 21 Ocakta Ankara-Eskişehir arasında YHT'lerin çalıştırılmayacağı vurgulanan açıklamada, yolcuların istekleri halinde bu tarihlere alınan biletlerin başka tarihli bir seferle değiştirilebileceği gibi ilk 50 adet promosyon dahil olmak üzere kesintisiz iade işlemi yaptırılabileceği kaydedildi.



Açıklamada, bu tarihlere ait YHT seyahat kartı sahibi yolcuların da kartlarının süreleri sonunda, 3 günlük ücret iadesinin yapılacağı bildirildi.



Bu arada, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 2. Etap çalışmaları kapsamında Köseköy-Vezirhan arasındaki viyadük çalışmaları sebebiyle 8 Aralık 2009'dan bu yana Sarmaşık-Bayırköy istasyonları arasında dizel tren işletmeciliği yapıldığı için tren seferlerinde gecikmeler meydana gelebildiği, bu nedenle Haydarpaşa?Ankara arasında kombine bilet satışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.



Öte yandan, Ankara-Haydarpaşa arasındaki Hızlı Tren Projesi 1. Etap Hasanbey-İnönü hat kesimindeki inşaatı tamamlanan havai hatlara 20 Ocak 2010'da sabah 09.00'dan itibaren 25 bin voltluk yüksek gerilim verileceği, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinme, direklere tırmanma, dokunma,iletkenlere yaklaşma ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

