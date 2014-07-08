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Ekonomi

Yüksek Hızlı Tren seferlere 25 Temmuz'da başlıyor

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı, 25 Temmuz’da hizmete giriyor

08 Temmuz 2014 17:57

11 Temmuz'da açılması planlanan Ankara-İstanbul arasında sefer yapacak Yüksek Hızlı Tren hattının, 25 Temmuz'da hizmete gireceği öğrenildi.
    
Sabotaj ve kablo hırsızlıkları nedeniyle açılışı birkaç kez ertelenen Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı, 25 Temmuz’da hizmete giriyor.

Hattın açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yüksek Hızlı Tren hattı 9 duraktan oluşacak.

Tren hattı, son durak Pendik’teki banliyö hattıyla Marmaray ile buluşacak. Böylece Asya’dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Bilet fiyatlarının ortalama 70-80 lira olması bekleniyor.

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