Yüksek Hızlı Tren seferlere 25 Temmuz'da başlıyor

11 Temmuz'da açılması planlanan Ankara-İstanbul arasında sefer yapacak Yüksek Hızlı Tren hattının, 25 Temmuz'da hizmete gireceği öğrenildi.



Sabotaj ve kablo hırsızlıkları nedeniyle açılışı birkaç kez ertelenen Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı, 25 Temmuz’da hizmete giriyor.

Hattın açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yüksek Hızlı Tren hattı 9 duraktan oluşacak.

Tren hattı, son durak Pendik’teki banliyö hattıyla Marmaray ile buluşacak. Böylece Asya’dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Bilet fiyatlarının ortalama 70-80 lira olması bekleniyor.