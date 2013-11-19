Yüksek Hızlı Tren kuş sürüsüne çarptı

Eskişehir seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kuş sürüsüne çarptı. YHT'nin ön kısmı telef olan kuşlar nedeniyle kana bulandı.

Önceki gün Ankara'dan gelen YHT, Eskişehir yakınlarında kuş sürüsüne çarptı. Trenin ön tarafı telef olan kuşların kanlarıyla boyandı. Ön kısmı zarar gören YHT, geldiği Eskişehir Garı'nda yolcularını indirdikten sonra bakıma alındı.

Eskiye nazaran azaldı

TCDD yetkilileri, Ankara- Eskişehir arasını 1 saat 20 dakikada alan YHT'nin ilk yıllarda daha fazla kuş sürüsüne çarptığını belirterek şöyle dedi:

"Bu artık azalmaya başladı. Çünkü kuşlar da YHT'ye alıştı ve göç yollarını değiştirmeye başladılar. Ancak zaman zaman göç eden kuş sürüleri YHT'ye çarpıyor. Kuş sürüsü yüzünden YHT hızını düşürmeyecek, 250 kilometre hızla seferlerine devam edecek. Zaman içerisinde kuşlar YHT'ye alışıp göç yollarını tamamen değiştirecektir."