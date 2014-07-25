Yüksek Hızlı Tren ilk seferinde arızalandı

Başbakan Tayyip Erdoğan Bilecik’teki konuşmasının ardından YHT ile İstanbul'a doğtu yola çıktı ancak İzmit’te tren durdu.Trende 'kataner seyir telinin koptuğu' anons edildi.

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, arızaya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kopan telden sarkan bir parça, ön cama çarparak çatlattı. Güvenlik tedbiri amacıyla tren durduruldu. Enerjiyi biz kestik" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, eski bakan Binali Yıldırım, Enerji Bakanı Taner Yıldız ile milletvekili ve gazetecilerin de içinde bulunduğu tren İzmit'te durdu. Duraklamanın nedeni olan arızayı Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman tespit etti.

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Elektrik taşıyan tel bağlantı yerinden koptu. Trenin kamçısı o tele sürtünerek enerji alıyor, o tel kopunca elektrik kesildi. Dolayısıyla tren durdu. Çok önemli değil. Şimdi arızayı gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Yaklaşık 25 dakikadan sonra Yüksek Hızlı Tren, arızanın giderilmesiyle yeniden yola çıktı.

Katener seyir teli koptu

YHT'nin elektrik bağlantısını sağlayan katener seyir teli koptu.