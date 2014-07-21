T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstanbul-Ankara arasını 3.5 saate indirecek YHT seferleri başlıyor

Ankara-İstanbul arasında sefer yapacak olan yüksek hızlı tren 25 Temmuz Cuma günü Başbakan Erdoğan'ın açılışıyla hizmete girecek

21 Temmuz 2014 22:02

Açılışı daha önce iki kez ertelenen Ankara-İstanbul arasında sefer yapacak yüksek hızlı tren 25 Temmuz'da hizmete girecek. 

Toplam 533 kilometrelik Ankara-İstanbul YHT hattının 245 kilometrelik Ankara-Eskişehir bölümü 2009'da hizmete açılmıştı.

 

Duraklar neresi?

 

Hattın tamamen hizmete girdikten sonra iki şehir arasındaki seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Ankara-İstanbul YHT hattında ilk etapta Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik olmak üzere toplam 9 durak bulunacak. İlk aşamada son durağın Pendik olacağı hat Söğütlüçeşme istasyonuna kadar uzatılacak.

 

Ankara-İstanbul YHT hattı, 2015'te Marmaray'a bağlanacak ve Halkalı'ya kadar ulaşacak. Günlük 16 sefer düzenlenecek.

Marmaray'a bağlandıktan sonra her 15 dakika ya da yarım saatte bir sefer gerçekleştirilecek. Ankara ile İstanbul YHT hattının hizmete girmesiyle yolcu taşımacılığında yüzde 10 olan demiryolu payının yüzde 78'e çıkması öngörülüyor.

Ankara-İstanbul YHT hattında günde yaklaşık 50 bin, yılda 17 milyon yolcuya hizmet verilmesi hedefleniyor.

 

ETİKETLER

Yüksek hızlı trenseferaçılışdurakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24