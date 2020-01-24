Yüksek Hızlı Tren'e yapılan zamma AKP ve MHP'den tepki

AKP'li Meclis Üyesi Durmuş, “TCDD yapmadık diyor ama eğer böyle bir zam varsa da içimize sindirmemiz mümkün değil. Vatandaş zaten geçim derdindeyken böyle bir artışı kabul edemeyiz” dedi ve şunları söyledi:

“Bu zam mantıklı değil. Bunu doğru görmem mümkün değil. Vatandaşın geçim sıkıntısı çektiği böyle bir dönemde bu içimize sinmez. Bunun geri alınması noktasında partimiz nezdinde elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu vatandaşı mağdur eden bir durum. Bu kadar yüksek oranda bir zam olmaz.”

MHP'den önerge

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da, YHT abonman fiyatlarına yapılan zam ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a soru önergesi yöneltti. Nurullah Sazak, “Yapılan bu zamlar acilen gözden geçirilmeli” dedi ve durumun takipçisi olacağını belirtti. “Bütçesini abonman fiyatlarına göre ayarlayan vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi” gerektiğini vurgulayan MHP'li Sazak, Bakan Cahit Turhan'a şu soruları yöneltti: