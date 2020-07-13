Yüksek Hızlı Tren'e 15 Temmuz görseli giydirildi; 2 ay süreyle sefer yapacak

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken TCDD Taşımacılık Genel Müdürülüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) 15 Temmuz görseli ile kaplandı.

Tren, Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir arasında iki ay süreyle sefer yapacak.

Giydirme uygulanmış ilk tren seferine Ankara- İstanbul arasında 14 Temmuz tarihinde saat 10.00’da çıkacak.

Ankara- Eskişehir, İstanbul- Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak tren, 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak. Ve 23 bin 920 yolcu taşımış olacak.