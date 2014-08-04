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Ekonomi

Yüksek Hızlı Tren biletlerinde ‘uçak’ modeli

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren'de, indirimli bilet uygulamasına geçildi. Hesaplı biletler 35 liradan satışa sunuldu

04 Ağustos 2014 18:30

Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açılışı 25 Temmuz'da yapılan Ankara-İstanbul YHT'de ücretli seferler başladı. TCDD Genel Müdürlüğü, uçaklarda olduğu gibi yüksek hızlı trende indirimli bilet uygulamasına geçti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında hesaplı biletler 35 liradan satışa sunuldu. Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 3,5 saate indiren YHT'de biletler, business plus, business, ekonomi plus ve ekonomi olmak üzere 4 kategoride, hesaplı, standart ve esnek olmak üzere 3 türde satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, hesaplı bilet (değişim ve iadesi yapılmayan) fiyatı 35 lira, standart bilet fiyatı 35-70 lira, esnek bilet (değişim ve iadesi yapılabilen) fiyatı ise 84 lira olarak belirlendi.

Yiyecek ve içecek ikramının yapılacağı business plus ile ekonomi plus kategorilerindeki bilet fiyatları 50 lira ile 113 lira arasında değişecek.

Hesaplı biletler, yolcu.tcdd.gov.tr internet adresinden, TCDD'nin mobil telefonlardaki uygulamalarından ve garlardaki kiokslardan satılacak.

Ankara-İstanbul hattı için bilet fiyatları 7 yaş altı için ücretsiz, 7-12 yaş çocuklar için 35 lira, 65 yaş üstü için 35 lira, öğrenciler için ise 55 lira olarak belirlenmişti.

 

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