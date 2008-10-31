'Yüksek güvenlikli' yurtlar geliyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kapasitesi yüksek olan yurtlarında elektronik parmak izi sistemine geçilecek. Yurtta kalanlar yurt ücretlerini de bankalar aracılığı ile ödeyecek. Yurtlarda görev yapan güvenlik görevlileri dahil tüm personel, gençlik psikolojisi ve iletişimi eğitimi alacak.



Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde (Yurt-Kur) Kurum İdari Kurulu devrim gibi bir dizi karara imza attı.



Kurul'da alınan kararlara göre kapasitesi yüksek yurtlardan başlamak üzere elektronik parmak izi sistemine geçilecek. Ayrıca büyük yurtlarda elektrik kesintilerine karşı jeneratör kullanımına geçilecek.



Yurt-Kur, bu doğrultuda öğrenci giriş ve çıkışlarının, akşam imzalarının ve yemek kuponlarının elektronik ortamda takip edilmesi (e-Yurt ) projesi kapsamında kapasitesi fazla olan yurtlara öncelik verilmek suretiyle bu yıl 29 yurt müdürlüğü için ihale yaptırdığını açıkladı. Yurt-Kur, ayrıca bütçe imkanları ölçüsünde başta büyük kapasiteli yurtlar olmak üzere kurum yurtlarında elektrik kesintisine karşı jeneratör kullanımına geçmeye başlarken, yeni yapılan yurtlarda da jeneratör tesisi kurulması kararı aldı.



Yurt ücretleri banka yoluyla tahsil edilecek



Yurt-Kur, yurt ücreti tahsilatlarının banka kanalıyla yapılması için ön çalışmalara başladığını bildirirken, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak etüt çalışması neticesinde belirlenecek sonuca göre ücretler yurtlarda kalan öğrencilerden banka yoluyla tahsil edecek. Ayrıca kurum, yaz aylarında boş bulunan yurt tesisleri ve uygun bahçe alanlarının otopark, düğün, kongre, sportif faaliyetler gibi organizasyonlar için işleticiler marifeti veya uygun görülecek başka bir yol ile işletilmesi konusunda araştırma yapma kararı aldı.



Yurt görevlileri gençlik psikolojisi üzerine eğitim alacak



Yurt-Kur bünyesinde yurtlarda görev yapan bazı personele verilmekte olan gençlik psikolojisi eğitimi genişletilerek, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm personel için gençlik psikolojisi ve iletişimi konulu eğitim ve seminerler verilmesini kararlaştırdı. Yurt-Kur, bu çerçevede, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel dahil koruma ve güvenlik görevlileri, yurt yönetim memurları, öğrenci işleri, muhasebe, kredi işleri ve bunun gibi tüm birimlerde görev yapan tüm personele gençlik psikolojisi konusunda eğitim verecek.

