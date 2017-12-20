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Yüksek gerilime kapılarak öldü

Onur KAYA/SİLİVRİ (İstanbul), (DHA) - İSTANBUL Silivri'de bakım ve yenileme çalışması sırasında çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Cesur Özdemir (32), öldü

20 Aralık 2017 21:41

Onur KAYA/SİLİVRİ (İstanbul), (DHA) - İSTANBUL Silivri\'de bakım ve yenileme çalışması sırasında çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Cesur Özdemir (32), öldü.
Elektrik dağıtım şirketine bağlı taşeron firmada çalışan evli ve 2 çocuk babası Cesur Özdemir, Büyükçavuşlu-Beyciler yolu üzerinde bakım ve yenileme çalışması sırasında çıktığı 8 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde yüksek gerilim hattına kapıldı. Yere düşüp, ağır yaralanan Özdemir\'in mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin uzun süre kalp masajı yaptığı Özdemir, tüm çabalara karşın hayata döndüremedi.
Haberi alıp, olay yerine gelen Cesur Özdemir’in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Yapılan incelemenin ardından Özdemir’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi.

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