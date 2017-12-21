Yüksek gerilim hatlarında bakım ve onarım

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- TÜRKİYE Elektirik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Batman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı onarım ekipleri, yaz mevsiminde başladıkları yüksek gerilim hatlarındaki bakım, onarım işini kış mevsiminde de sürdürüyor. 15 ile 60 metre arasındaki gerilim hatlarına çıkan işçiler, yüksekliğe aldırmadan hatlarda onarım yapıyor.

TEİAŞ Bölge Müdürlüğü\'nün yüksek gerilim hatlarının bakım-onarımını yapan işçiler, onlarca metre yüksekliğe çıkıyor. İşçiler, Batman ile Diyarbakır\'ın Bismil ilçesi arasındaki, 15-60 metre yüksekliğindeki gerilim hatlarının bakım ve onarımını yapıyor. TEİAŞ Bölge Müdürlüğü\'nün Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak\'ı kapsayan 2 bin 500 kilometrelik hatlarının yaz kış bakım ve onarımını yapan işçiler, ekmeklerini bu yoldan kazandıklarını, gerekli tedbirleri aldıktan sonra 15, 35, 40, 50 ve 60 metre yüksekliğindeki direklere çıktıklarını söyledi.

İşçiler yaz mevsiminde aşırı sıcakların, kış da ise soğuk, tipi ve rüzgarın kendilerini zorladığını belrtiyor.



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