'Yüksek fiyatla alınacak' söylentisi köylüleri göktaşı avına çıkardı

Bingöl'ün merkez Sarıçayır Köyü’ne düşen göktaşı parçalarının yüksek fiyatla satın alanacağı söylentisine inanan üzerine köylüler, çevrede göktaşı avına çıktı.

DHA'nın haberine göre, Bingöl’ün merkezi bağlı Sarıçayır Köyü’ne 2 Eylül 2015 günü meteor parçaları düştü. Olayın duyulmasının ardından Bingöl Üniversitesi göktaşları üzerinde inceleme yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada, göktaşının atmosfere girmesi esnasında parçalandığı ve en büyüğünün yaklaşık 20 milimetre olduğu belirtilerek, meteor düşme olayının NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi) yetkililerince de takip edildiği belirtildi.

Bingöl Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, incelemelerin yapıldığı bölgede, çok sayıda göktaşı numunesinin toplanıldığı, parçaların laboratuvar ortamında incelenmek üzere analiz işlemlerine başlanıldığı belirtilerek, toplanan meteoritlerin fiziksel, yapısal, jeolojik ve kimyasal analizlerin yapılarak sınıflandırılacağı kaydedildi.

"İnceleme için değerli olduğunu biliyorduk ama maddi olarak değerini bilmiyorduk"

Düşen göktaşı parçalarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çevre illerde görüldüğü belirten açıklamada, göktaşının atmosfere yaklaşık 70 bin km/saat hızla Elazığ-Tunceli istikametinden Muş istikametine doğru girdiği, Bingöl üzerinde patlayarak parçalandığı ve gökyüzünde oldukça şiddetli bir aydınlığa neden olduğu belirtildi.

Sarıçayır Köyü’nde göktaşı parçalarının ’bedeli yüksek fiyata alınacak’ söylentileri üzerine bazı köylüler, çevrede göktaşı aramayı sürdürüyor. Köylülerden Mehmet Nezih Ergün, "Evimde televizyon izlerken, pencereye yüksek bir ışık yansıdığını gördüm. Işıkla beraber sesler de duyuldu. Çatışmayı andıran bir sesti. Ardından balkona koştuk. Önce mavi bir ışık yandı, ardından apaydınlık oldu her taraf. Sabah köylüler taş yağdığını söylediler. NASA taş düşünce anlık olarak izledikleri için bildirim gidiyormuş onlara. İstanbul Üniversitesi’ni aramışlar, Bingöl’e geleceklerini söylemişler" dedi.



Sarıçayır Köyü’nde yaşayan vatandaşların taş aramak için yoğun çaba içerisine girdiklerini belirten Ergün, "Bu taşların değerli olup olmadığını bilmiyoruz. Taşların değerinin farkında değildik Bingöl’e gelen yetkililerle 20’ye yakın taş bulduk. Kendilerine teslim ettik. Olay nereye varacak bilmiyoruz. Köylüler, boş kaldıklarında taş aramaya çıkıyorlar. İlk günlerde vardı ama son günlerde pek kalmadı. Hepsini topladılar. Bizim coğrafya batalıklık ve otluk olduğu için diğer parçaların bulunması zor. Tahmini olarak toplam 20-30 parça bulundu. İnceleme için değerli olduğunu biliyorduk ama maddi olarak değerli olup olmadığını bilmiyorduk" dedi.