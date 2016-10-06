Star yazarı Resul Kurt, kendisine gelen "Emekli maaşımızın yüksek olması için ne yapmamız gerekiyor?" sorusunu yanıtladı. Kurt, "Özel sektör işçileri için emeklilik zamanı gelince hemen emekli olmak her zaman avantajdır. Çünkü özel sektör işçileri emekli olduktan sonra özel sektör işyerlerinde hem emekli maaşı alıp hem de destek primine tabi olarak ücretle çalışabilirler. Oysa kamu sektöründe emekli olanlar emeklilik sonrası kamu işyerlerinde destek primine tabi çalışamazlar" ifadesini kullandı.

Resul Kurt'un "Yüksek emekli maaşı için ne yapmalı?" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Zaman zaman okurlarımız emekli maaşının yüksek olması için ne yapmaları gerektiğini soruyor. Emekli maaşının hesaplanmasında aylık ortalama kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı esas alınmaktadır. Ancak bu yıl için başka bir fark kalemi daha kendini gösterdi: Seyyanen zam!

2016 yılında, emekliye büyük bir müjde olarak verilen 100 TL seyyanen zamdan 2016 yılında emekli olanlar da yararlandılar.

Bu nedenle birçok okurumuz bize 2016 yılında mı yoksa 2017 yılında mı emekliliğin kendileri için daha iyi olacağı konusunda sorular yöneltiyor.

Özel sektör işyerlerinde yıl kavramı; 1 Ocak ile 31 Aralık arasını, kamu sektörü ise 15 Ocak ile ertesi yılın 14 Ocak arasını ifade eder.

Buna göre özel sektörde 2016 yılı, 1.1.2016-31.12.2016 tarih aralığını, maaşı ayın 15’inde ödenen kamu sektöründe ise 2016 yılı 15.1.2016 ile 14.1.2017 tarih aralığını ifade eder. Belirtelim ki; 2016 yılı Aralık ayı özel sektörde 1.12.2016-31.12.2016 tarih aralığına denk gelir. Kamu sektöründe ise 15.12.2016-14.1.2017 tarih aralığıdır.

Emeklilik talebini 31.12.2016 tarihine kadar yapan özel sektör çalışanlarına 1.1.2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanır ve bu kişiler 2016 yılı emeklisi olurlar. Dolayısıyla hesaplanan emekli maaşına 2016 yılı Ocak zammı, seyyanen 100 TL zam ve Temmuz zammı yansıtılır.

Emeklilik talebini 14.1.2017 tarihine kadar yapan kamu sektörü çalışanlarına 15.1.2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanır ve bu kişiler de 2016 yılı emeklisi olurlar. Dolayısıyla hesaplanan emekli maaşına 2016 yılı Ocak zammı, seyyanen 100 TL zam ve Temmuz zammı yansıtılır.

2017 yılı emeklileri 2016 yılı zamlarından yararlanamazlar ancak emekli maaşlarının hesabında 2016 yılının parametreleri dikkate alınır.

Bu açıklamalara göre bir örnek olay üzerinden genel bir değerlendirme yapalım. 2016 yılında emeklilik dilekçesi veren bir sigortalının 2016 yılı için hesaplanan aylığının 2.300 TL olarak hesaplandığını varsayalım. Bu sigortalının aylığına önce yüzde 3,86 oranındaki 2016/Ocak zammı uygulanıp maaşı 2.388 TL olacak bulunan bu maaşa 2016/Temmuz ayı için 100 TL seyyanen zam eklenip maaş 2.488 TL’ye yükseltilecek, ardından yüzde 3,63 oranındaki 2016/Temmuz zammı ile maaş 2.579 TL tutara yükselecektir. 2017/Ocak emekli zammının yüzde 4,20 olduğunu varsaydığımızda emekliye 2017 yılı Ocak ayında ödenecek maaş 2.687 TL olacaktır.

Şimdi aynı sigortalının emeklilik dilekçesini 2017 yılında varsaydığımızda her ne kadar 2016 yılı emekli zamlarından yararlanamasa da 2016 yılı parametreleri üzerinden aylık hesaplanacağından hesaplanacak aylığa hem 2016 yılı enflasyon oranının tamamı hem de 2016 yılının gelişme hızının yüzde 30’u yansıtılacaktır. Dolayısıyla beklenen enflasyonun yüzde 7,80 gelişme hızının yüzde 4 olacağı düşüncesinden hareketle 2017 yılında hesaplanacak emekli maaşı 2016 yılında hesaplanacak maaşa göre yüzde 9 fazla olacaktır.

Buna göre 2016 yılında 2.300 TL hesaplanan maaş 2017 yılında 2.502 TL olarak hesaplanacaktır. Bu maaşa yüzde 4,20 oranındaki zam eklenince sigortalıya ödenecek maaş 2.607 TL olacaktır.

Dikkate edilirse arada ortalama olarak 80 TL civarında bir maaş farkı görünse de sigortalının 2017 yılında 5-6 ay daha prim ödemesi halinde aylık bağlama oranlarındaki yükselişe bağlı olarak hesaplanan maaş 70-80 TL artış gösterecek ve 80 TL fark kapanacaktır.

Okurlarımıza tavsiyemiz çalıştıkları sektöre göre farklılık gösterecektir. Özel sektör işçileri için emeklilik zamanı gelince hemen emekli olmak her zaman avantajdır. Çünkü özel sektör işçileri emekli olduktan sonra özel sektör işyerlerinde hem emekli maaşı alıp hem de destek primine tabi olarak ücretle çalışabilirler.

Oysa kamu sektöründe emekli olanlar emeklilik sonrası kamu işyerlerinde destek primine tabi çalışamazlar. Bunlara hemen emekli olmasını tavsiye etmeyip kararı kendilerinin vermesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Zira bu durumdaki işçileri 2017 yılında emekli olunca kıdem tazminatı tavan artışından da yararlanabildiği gibi ilave 5-6 ay çalışmayla aradaki maaş farkını lehe çevirebilirler.