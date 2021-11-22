Türkiye’de kur artışı ve yüksek vergiler nedeniyle otomobil sahibi olmak giderek zorlaşırken, durum üst segment araç satışları için aynı değil. Vergi dilimine bağlı olarak lüks araçlarda son iki yıldaki fiyat artışı birçok modelde yüzde 400’e yakın artmasına karşın, gelir grubu üst düzey olan kesim söz konusu araçları almaktan vazgeçmiyor. Dünya'dan Aysel Yücel'e konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, özellikle Türkiye’deki BMW müşterilerinin en donanımlı araçları tercih ettiğini söyledi.

Hakan Tiftik, “Müşterilerimiz fiyat artışına rağmen en donanımlı araçları istiyor. Donanımı düşük araç yerine daha donanımlı araç getiriyoruz. Yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci” dedi.

Hakan Tiftik, binek otomobil pazarına yönelik ise biriken talebin gelecek yıl satışları hızlandıracağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu yıl çip krizi ve tedarik sıkıntıları olmasaydı yıl toplamında 700-720 bin adetlik binek otomobil satışı olabilirdi. 2022 yılında ise eğer çip krizi beklenmedik bir şekilde büyümezse biriken talebin devreye girmesine bağlı olarak satışların artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl binek otomobil satışları 750 bin adede ulaşabilir. Filo kiralama şirketleri de kriz yüzünden çok araç boşalttı. Toplam araç parkı 350 binlerden 240 bin adetlere düştü. Biriken taleple pazar en az 600 bin adetlere ulaşır.”