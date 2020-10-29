Yüksek dolar kurunun ağır bilançosu: Kamunun borçları sadece üç günde 47 milyar 75 milyon TL arttı

Doların hafta başında 7.97 TL’den üç gün içinde 8.32 TL’ye kadar yükselmesiyle 134.5 milyar dolarlık döviz borcu olan merkezi yönetimin borcu 47 milyar 75 milyon TL arttı.

Döviz kurlarındaki yükseliş gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentisini olumsuz etkilerken bir yandan da maliyetleri artan şirketlerin bilançolarını bozuyor. Ancak kurların kamu maliyesine etkisi özel şirketlerinkinden daha ağır; zira son iki yılda özel sektör kurlardaki öngörülemezliğe karşı koruma sağlamak için döviz cinsinden borçlarını azalttı.

BirGün’den Ozan Gündoğdu’nun haberine göre, kamu için ise aynı şeyden bahsetmek mümkün değil, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Hazine, döviz cinsinden borçlanmayı tercih etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 30 Eylül itibariyle merkezi yönetimin 1 trilyon 44 milyar 963 milyon TL değerinde döviz cinsinden borcu bulunuyor.

Merkez Bankası’nın resmi kur verilerine göre bu tarihte dolar kuru 7,7662 TL'ye karşılık geliyordu. Böylece 30 Eylül itibariyle Hazine’nin 134 milyar 553 milyon dolar değerinde döviz cinsinden borcu olduğu ortaya çıkıyor.

Üç günlük bilanço milyarlarla ölçülüyor

Merkezi yönetimin 134 milyar 553 milyon dolar olan borcu, dolarda her 1 kuruşluk yükselmede 1 milyar 345 milyon TL artıyor. Sadece son üç günde merkezi yönetimin borcunda 47 milyar 75 milyon TL'lik artış yaşandı, bu artış dolar kurundaki yükselmeden kaynaklandı.

Söz konusu bu artış, 2020 yılının ilk dokuz ayında Sağlık Bakanlığı’nın harcadığı 44 milyar 228 milyon TL'lik harcamanın bile üstünde.