Yüksek büyüme, düşük enflasyon



Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 2016'nin ilk üç aylık döneminde artış gösterdi. Federal İstatistik Kurumu, Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,7 oranında arttığını duyurdu. Büyüme hızının artmasında özel hanelerin ve devletin tüketim harcamalarındaki artışın etkili olduğu açıklandı.

Almanya'nın enflasyon oranı 2015 yılının Ocak ayından bu yana ilk kez yeniden eksiye düştü. Federal İstatistik Kurumu mal ve hizmet fiyatlarının bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında gerilediğini açıkladı. Mart ayında yüzde 0,3 olan hayat pahalılığı artış hızının eksiye düşmesinde öncelikle enerji fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası, fiyat istikrarı açısından ideal enflasyon oranını yüzde 2 olarak açıklamıştı.

Enerji fiyatları Nisan ayında ortalama yüzde 8,5 oranında düştü. Gıda ve hizmet fiyatlarının yüzde 0,5 ila yüzde 0,8 oranında artmış olmasına rağmen, tüketici fiyatları bir ayda yüzde 0,4 oranında geriledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ekonomideki dinamik gelişmeden geleceğe yatırım yapmada yararlanılması gerektiğini söyledi. ‘Reuters' ajansına yaptığı açıklamada Almanya'nın 2016 yılına iyi girdiğini belirten Gabriel, sanayi üretiminin ve istihdamdın artmakta olduğunu, reel gelirlerdeki artışın da tüketim harcamalarına olumlu yansıdığını söyledi. Ekonomi bakanı ekonomik canlanmanın eğitim, altyapı ve inovasyon yatırımlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstihdamdaki artış sürecek

Enflasyon ve büyüme rakamlarını değerlendiren iktisatçılar 2016 yılında Almanya'nın büyüme hızının yüzde 1,6 ila yüzde 1,7 olacağını ve Alman ekonomisinin son iki yılın en yüksek birinci çeyrek büyüme oranını yakalayacağını tahmin edemediklerini dile getirdiler. Commerzbank baş iktisatçısı Jörg Krämer, “Hızlı büyümeyi kış aylarının ılık geçmesine borçluyuz. Bu efekt olmasaydı ilk üç ayın büyüme hızı yüzde 0,7 değil, yüzde 0,4 olurdu”, dedi. Krämer inşaat faaliyetlerinin ılık kış aylarına kaydırılmış olması sebebiyle ikinci çeyrekte büyümenin hız kaybedeceğini söyledi. Ekonomi uzmanları önümüzdeki aylardaki gelişmenin büyüme hızı düşen Çin'in göstereceği gelişmeye de bağlı olduğunu ve 2016'nın ilk aylarında kaydedilen büyüme hızı düşse de istihdamın artamaya devam edeceğini dile getirdiler.