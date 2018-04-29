İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Peki böylesi yüksek binalarda çıkan yangınlarla nasıl baş edilebilir?

Eskiden itfaiyeci olan güvenlik danışmanı Bob Parkin, olay yerine gelen itfaiyecilerin ilk işinin yangının çıktığı yerin iki kat altına bir kat inşa etmek olduğunu anlatıyor.

Böylelikle iftaiyecilerin içeri girdiklerinde kullanacakları havanın denetlenmesi için kontrol noktaları oluşturuluyor. Her itfaiyecinin aygıtlar aracılığıyla kullanabileceği hava sınırlı olduğu için itfaiyeciler nefesini tırmanma sırasında kaybetmemiş oluyor.

İçeri girdiklerinde ise öncelikleri yangını söndürmekten ziyade insanları kurtarmak oluyor.

Ancak Parkin, Grenfell Tower binasında yangının çok hızlı bir şekilde yayılmasından ötürü zor bir durumun ortaya çıktığını söylüyor.

20 kat çıkarak insanları kurtarmanın 'inanılmaz' olduğunu söyleyen Parkin, fazladan hava tedariği olmadan kurtarılanların geri indirilmesinin çok tehlikeli olacağını ifade ediyor.

Yangın güvenlik uzmanları aynı zamanda döşeme yüzünden yangının hızlı bir şekilde yayıldığını düşünüyor.

Yangın mühendisliği şirketi olan Tenable Dubai, Dubai'nin 79 katlı Torch Kulesi'nde 2015'te çıkan yangının döşemeden ötürü yayıldığını açıklıyor.

Ancak bu binanın tasarımı sayesinde yaşayanlar, dumansız, yangından uzak ve güvenli alanlardan çıkabildiği için can kaybı yaşanmadı.

İran'ın başkenti Tahran'ın simgeleri arasında gösterilen 17 katlı Plasco binası, çıkan yangın sonrası boşaltılmasının ardından çöktü. Binanın enkazında kalan 20'den fazla itfaiyeci yaşamını yitirdi.

5'i çocuk olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti, binadaki döşemelerin yangının yayılmasında suçu olduğu düşünülüyor.

79 katlı binada çıkan yangında yüzlerce kişi kurtarıldı.

25 katlı binada çıkan yangından 115 kişi kurtarıldı.

Çin'in Şanghay kentinde 28 katlı bir binada çıkan yangın 53 kişinin yaşamına mal oldu. Çin medyası binada tadilat yapmakta olan ve ruhsatsız çalışan kaynakçıların yangına neden olduğunu söyledi.

Yüksek binalarda yangınla mücadele etmek için havada duran platformlar kurulabilir. Ancak Londra İtfaiyesi'nde sadece 32 metre yüksekliğe ulaşan platformların olması mücadeleyi zorlaştırıyor.

Burç Halife gibi gökdelenleri olan Dubai'de 160 kata kadar ulaşabilen platformlar var, böylelikle 80 metre yükseğe çıkabiliyorlar. Aynı zamanda özel asansörler de kullanılabiliyor.

Londra'daki Grenfell Tower gibi binalarda, genelde evi yangından etkilenmeyen kişilere itfaiyecilerin kullanacağı merdivenleri meşgul etmemeleri için evlerinde kalması salık veriliyor.

İtfaiyecilerin kurtarma operasyonunu yürütürken merdivenlerden yüzlerce kişinin inmesiyle uğraşmaları zor olabilir; ancak Grenfell Tower'da sürecin olması gerektiği gibi işlemediği açık.