Yüksek Askeri Şûra'nın bu yılki terfi listesi belli oldu

“Paralel tasfiye” iddiaları ile gündeme gelen Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) bu yılki terfi listesi belli oldu. YAŞ'ta 192 general ve amiralin durumunu ele alacak. Dört kuvvet komutanın birinin görev süresi doluyor.

Yüksek Askeri Şura’nın bu yıl yapılacak toplantısında ele alınacak olan terfi listesi belli oldu. 1-4 Ağustos tarihindeki YAŞ toplantısında, 192 general ve amiralin bir üst rütbeye terfisi ile emeklilik ve rütbe bekleme sürelerinin uzatılması karara bağlanacak.

Gazeteport'un haberine göre göre YAŞ, her yıl 120 civarında general ve amiralin durumunu görüşürken, bu yıl yasada yapılan değişiklik uyarınca, bulundukları rütbede 3 ve 4 yılını dolduran general ve amirallerin tümünü değerlendirilecek. Generalliğe terfi edecek Albaylar da, bu rütbede 4 ve 5 yılını tamamlayanlar arasından seçilecek.

Cumhurbaşkanı Gül ve TSK'nın sert tepki gösterdiği “paralel tasfiye” iddiasına yönelik haberlerle gündeme gelen YAŞ toplantısında bir sürpriz yaşanmazsa, komuta kademesinde değişiklik beklenmiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk göreve devam edecek.

YAŞ'ın bu yılki terfi listesinde Balyoz, 28 Şubat ve Askeri Casusluk gibi davalarda şüpheli olarak tutuklu yargılanan ve büyük bölümü tahliye olan isimler de bulunuyor. Bu isimlerin bazılarının emekli edilmesi, bazılarına da bir yıl temdit verilmesi bekleniyor. 2014 YAŞ toplantısında durumları ele alınacak 192 General ve Amiral şöyle:

KARA KUVVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ORGENERALLER: Yalçın Ataman, Servet Yörük, Hulusi Akar, Abdullah Atay, Ahmet Turmuş

KORGENERALLER: Adem Hududi (Temditli) Abdullah Recep, Kamil Başoğlu, Kenan Hüsnüoğlu, Orhan Akbaş, Tahir Bekiroğlu, Serdar Savaş, Yıldırım Güvenç, İhsan Uyar, Alaeddin Örsal

TÜMGENERALLER: Cumali Çetinkaya (Temditli) Taner Düvenci (Temditli) Fahri Kır (Temditli) Tarık Özkut (Temditli) Muharrem Yavaş (Temditli) İbrahim Yılmaz, Şenol Alparslan, Yılmaz Uyar, Uğur Tarçın, Tayfun Özden, Faruk Şengün, Metin Temel, Şeref Öngay, Sadık Çelikörs, Metin Gürak, Salih Ulusoy, Hıfzı Çubuklu, Yavuz Türkgenci, Tayyar Süngü, İshak Ceylan, Erdoğan Akyol, Mete Salt, Bahadır Köse, Mustafa Özsoy, Göktürk Gökbayrak, İlhan Bölük, Doğan İnce, İlyas Bozkurt

TUĞGENERALLER: Ali Rıza Kuğu (Temditli), Orhan Çınar (Temditli), İsmail Gümüştekin (Temditli), İsmail Hakkı Önder (Temditli), Necdet Yatgın (Temditli), Mehmet Kaya (Temditli), Metin Keşap (Temditli), Yücel Karauz (Temditli), Faruk Alpaydın (Temditli), Yıldırım Alel (Temditli), Ferhat Özsoy (Temditli), Mustafa Şenol (Temditli), Akif Vurucu (Temditli) Metin Özbek, Muzaffer Sönmez, Mehmet Akyürek, Mustafa Uzun, Hamdi Ergün, Şevki Gençtürk, Mehmet Özoğlu, Atilla Şirin, Memduh Hakbilen, Selim Kahveci, İbrahim Ergin, Sinan Yayla, Mustafa Aysan , Hakan Atınç, Metin Akkaya, Kahraman Güneş, Sevinç Şaşmaz, Abdullah Baysar, Haluk Yıldızdan, Veli Tarakcı, Levent Köse, Kemal Korkmaz, Erkan Atalay, Çağatay Erdoğan, Asım Kocaoğlu, Lokman Ali Yılmaz, Kemal Yeni, Şükrü Eken, Nevzat Taşdeler, Erhan Uzun, Kemal Başak, Mustafa İlter, Bilgehan Saymaz, Mehmet Topçu, Halil Erkek , Orhan Gündüz, Şafak Gök, Mehmet Göktan, Nuri Cankıymaz, Mehmet Karadayı, Mehmet Dişli, Celalettin Bacanlı, Gürsel Yüz, Necdet Tuna, Zeki Gürcan, Necati Tekin, Bedri Usta, Muzaffer Öztosun

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORAMİRALLER: Deniz Cora, Veysel Kösele

TÜMAMİRALLER: Sinan Ertuğrul, Kemalettin Gür, Hasan Şükrü Korlu

TUĞAMİRALLER: İskender Yıldırım (Temditli) Faruk Harmancık, Azmi Tosun, Şafak Yürekli, Can Yıldırım, Hasan Doğan, Ali Sadi Ünsal, Şevki Şekerefeli, Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Murat Dede, Aydın Şirin, Hasan Nihat Doğan, Muhittin Elgin, Hayrettin İmren, Ahmet Çakır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERALLER: Abidin Ünal (Temditli) Turgut Atman, Nejat Bilgin, Mehmet Çetin

TÜMGENERALLER: Hüseyin Demirarslan, Nihat Kökmen, Bülent Kocababuç, Ali Demiral, Ayhan Gümüş, Fatih Sert, Cemal Kadıoğlu, Mehmet İrez, Yılmaz Özkaya, Atilla Öztürk

TUĞGENERALLER: Mustafa Avcı (Temditli), Mehmet Argun (Temditli), Tümay Özer (Temditli) İdris Aksoy, Hakan Taşkesen, Mehmet Eldem, Uğur Balkış, Kubilay Baloğlu, Cahit Bakır, İsmail Yalçın, Göksel Kahya, Fethi Alpay, Serdar Gülbaş, Semih Koşucuoğlu, Atilla Darendeli, Murat Semiz, Şaban Umut, Uğur Buldu, Koray Uz, Ahmet Cural , İhsan Özdamar

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KORGENERAL: Osman Eker (Temditli) İbrahim Yaşar

TÜMGENERALLER: Harun Ocaklı (Temditli) İhsan Batı (Temditli) Yusuf Kaya, Ata Kalkan, Ali Lapanta, Arif Çetin

TUĞGENERALLER: Necdet Köse (Temditli) Mustafa Çitil (Temditli) Ali Çardakcı, Salih Karataş, Güray Alpar, Namık Boran, Erhan Patır, Necdet Güngör, Hacı İlbaş, Abdullah Doğan

GATA

TÜMGENERAL: Sadettin Çetiner

TUĞGENERAL VE TUĞAMİRALLER: Mustafa Başbozkurt (Temditli) Hayati Bilgiç (Temditli) Fikret Arpacı, Yusuf Peker, Sıtkı Cebeci, Ufuk Demirkılıç, Polat Eyigün, İbrahim Altınsoy, Sait Bağcı, Cem Tayfun, Levhi Akın

ASKERİ YARGITAY VE AYİM

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TUĞGENERALLER: Hasan Dengiz, Abdullah Arslan