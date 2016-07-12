Yüksek Askeri Şûra'da 'paralel tasfiye' mi olacak?

Ağustos ayının ilk haftası yapılması beklenen Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) en önemli gündemi “paralel tasfiye” olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Harp Akademileri’nde kurmay öğrenci subaylara yönelik konuşmasında “tek komutan” vurgusu yapmasının ardından YAŞ’ta bazı general ve amirallerin en azından pasifize edilebileceği yönündeki beklenti yoğunlaştı.

Bu yıl komuta kademesinde ise sınırlı bir değişim gerçekleşecek. TSK’de atama ve terfilerin kararlaştırılacağı YAŞ toplantıları Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. YAŞ toplantılarında ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra TSK’nin yapılanması, silah ve modernizasyon ihtiyaçları da ele alınıyor.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, bu yılın Ağustos YAŞ’ında ise “paralel tasfiye yapılacağı” yönünde yoğun bir beklenti oluşmuş durumda.

Albaylara tırpan

Ancak YAŞ’ta yalnızca TSK kadrosundaki general-amirallere yönelik işlem yapılabiliyor. YAŞ, general - amiral kadrolarında bulunanların atama ve terfilerini karara bağlıyor. Son yıllarda “irticai faaliyet” veya başka bir gerekçeyle YAŞ kararıyla TSK’den ihraç edilen bir general bulunmuyor. Geçen yıl yapılan YAŞ toplantısında, haklarında “paralelle bağlantılı olduğu” iddiaları bulunan bir iki generalin pasif görevlere çekildiği, rütbelerinde bekleme süresinin dolmasıyla emekliye ayrılmaktan başka seçenekleri kalmayacak duruma getirildikleri biliniyor.

Bu YAŞ’ta da hakkında iddialar bulunan general- amiraller için yargı kararı bulunmadığı için benzer yolun izlenebileceğine dikkat çekiliyor. General-amiral kadrosunun altındaki personelin TSK’den ihraçları kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda oluşturulan Yüksek Disiplin kurullarında kararlaştırılıyor. Ancak geçtiğimiz Ocak ayında çıkarılan bir yasa ile albaylıkta bekleme süreleri dolmamış üç devre albaylardan bazıları erken emekliliğe sevk edilebilecek. Terörle mücadele eden askerlere yeni yetki ve güvenceler getiren yasa ile çalışması istenen albaylara 10 yıla kadar görev sürelerini uzatma olanağı da getirildi.

Bu durumda albay rütbesindeki askerlerden istenenin görevlerinin uzatılması, istenmeyenlerin emekliye sevkedilmesi kanunla olanaklı hale geldi. Bu durumda, albay rütbesindeki askeri personele yönelik ciddi bir kadrolaşma tırpanının YAŞ kararları arasında yer alabileceğine dikkat çekiliyor. Emekliye sevkedilecek veya görev süresi uzatılacak albaylarda da “paralel bağlantı” gerekçesinin öne çıkabileceği dile getiriliyor.

Komuta kademesi

Bu yıl yapılacak YAŞ toplantısında TSK komuta kademesinde sınırlı değişim bekleniyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 2019’da emekliye ayrılacak, bu makamda bir değişim beklenmiyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2017 Ağustos’ta emekliye ayrılacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, geçen yıl rütbeye terfi ettiği için daha 3 yıl bu rütbede görev yapabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun da rütbede bekleme süresi önümüzdeki sene doluyor ve emekliye o dönem ayrılması bekleniyor.

Yaşar Güler'e Genelkurmay Başkanlığı yolu açılıyor

Komuta kademesinde, rütbede bekleme süresi dolduğu için emekliye ayrılması beklenen tek isim Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi. Mendi’nin yerine Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in atanması bekleniyor. Bu atamanın gerçekleşmesi durumunda Güler’in 2017 yılında Orgeneral Çolak’tan boşalacak Kara Kuvvetleri’ne, 2019’da da Akar’dan boşalacak Genelkurmay Başkanlığı’na atanma yolu açılmış olacak. TSK kulislerinde dillendirilen yorumlara göre Güler’in görevine Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, onun yerine de Korgenerallikten terfi edecek bir isim atanabilecek. Kara Kuvvetleri’nde bu yıl orgeneralliğe bir kişinin terfi edebilecek olması nedeniyle kıyasıya bir rekabetin yaşanması da bekleniyor. Bu terfide sürpriz olabileceği savunuluyor.