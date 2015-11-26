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Yüksek Askeri Şûra: Rusya ile diplomatik ve askeri kanallar açık tutulacak

"Rusya ile arzu edilmeyen yeni durumların yaşanmasına engel olacak tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirildi"

26 Kasım 2015 22:29

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı karargahında gerçekleştirilen YAŞ’ın 2015 yılı kış toplantısından, Rusya ile diplomatik ve askerin kanalların açık tutulması kararı çıktı.

Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin ve Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının ardından gerilen Rusya-Türkiye ilişkilerinin değerlendirildiği toplantı sonunda yapılan açıklamda, "Rusya ile arzu edilmeyen yeni durumların yaşanmasına engel olacak tedbirlerin alınmasının uygun olacağının değerlendirildiği” belirtildi.

Davutoğlu başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu, ve diğer ordu komutanları katılmıştı.

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