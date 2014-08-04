Yüksek Askeri Şura'da ilk gün çalışmaları tamamlandı

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ilk gün çalışmaları tamamladı. Şura, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sabah Genelkurmay Karargahı'nda toplandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, öğle saatlerinde verilen aranın ardından devam eden toplantı, Başbakan Erdoğan'ın saat 16.45'te Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndan ayrılmasının ardından sona erdi.

Şura'nın Ağustos ayı olağan toplantısında, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor.

Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şura'da, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor.

YAŞ toplantısında alınan kararların, 6 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.