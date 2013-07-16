Yüksek Askeri Şura'da 3 komutanın terfisi bekleniyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlığında 1-4 Ağustos tarihleri arasında toplanacak. Bu yılki YAŞ’ta yaşanacak en önemli değişiklik, Kara Kuvvetleri Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun iki yıllık görev süresini doldurması nedeniyle emekliye ayrılması olacak. Kıvrıkoğlu'nun yerine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu 'nun getirilmesi öngörülüyor. Ancak, Kalyoncu'nun iki yıl kuvvet komutanlığı yapmasının ardından Necdet Özel 'in yerine 2 yıllığına Genelkurmay Başkanılığına atanacağı belirtildi.

Taşdeler emekli olacak

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, hala tutuklu bulunan Orgeneral Nusret Taşdeler de artık 4 yıllık orgenerallik süresini doldurduğu için kara kuvvetlerinde emekliye ayrılacak isimler arasında… Karada iki orgenerallik boşalacağı için bu yıl terfi bekleyen 6 korgeneralden ikisi orgeneral olacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten de iki yıllık görev süresini doldurduğu için emekliliği beklenen isimler arasında. Ancak Erten henüz 4 yıllık orgenerallik süresini doldurmuş değil. Bu nedenle görev süresi bir yıl daha uzatılabilir.

Donanma Komutanı yine Koramiral

Hava kuvvetlerinin diğer orgeneral kadrosu ise tutuklu durumda bulunan Orgeneral Bilgin Balanlı 'da. Balanlı 4 yılını doldurduğu için emekli olacak. Erten'in de emekli olması halinde terfi sırasındaki korgeneraller Akın Öztürk ve Abidin Ünal Orgeneral olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel'in de iki yıllık görev süresi dolmuş durumda ve emekli olması bekleniyor. Yerine ise terfi sırasındaki tek koramiral olan Donanma Komutanı Bülent Bostanoğlu getirilecek. Deniz'de başka Oramiral olmadığı için Donanma Komutanlığı'na son bir yıl olduğu gibi yine bir koramiral vekalet edecek.