-YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÜYELERİ ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Şura üyeleri, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yürütülen çalışmaların ardından planlanandan yaklaşık bir saat önce Anıtkabir'e geçti. Başbakan Erdoğan başkanlığındaki heyet, kırmızı ve beyaz karanfillerden hazırlanmış ve üzerinde ''YAŞ üyeleri'' yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdüler. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Üyeler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, koyduğun hedefe uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin ötesine taşımak azmiyle çıktığımız yolda büyük bir aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Önemli küresel sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ülkemizin huzur ve istikrar içinde atılımlarını sürdürüyor olması en büyük mutluluğumuzdur. Milletimiz ülkesine inanıyor. Daha mutlu ve müreffeh bir Türkiye'nin inşası için her insanımız gönülden gayret gösteriyor. Bu gelişmeye paralel olarak silahlı kuvvetlerimiz de gerek üstlendiği savunma görevlerinde gerek vizyonunu çağın gereklerine uygun olarak yenilemede çok önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. Son yıllarda özellikle savunma sanayimizde kaydedilen stratejik gelişmeleri sadece silahlı kuvvetlerimiz için değil, ülkemizin geleceği için de son derece hayati kazanımlar olarak görüyoruz. Bu inançla gerçekleştireceğimiz Yüksek Askeri Şuramızın ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor, ülkelerinin istiklali için canlarını vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.''