-YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANDI ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Yüksek Askeri Şura, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahında toplandı. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gelişinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner tarafından törenle karşılandı. Şura'nın olağan toplantısı, Çakmak Salonu'nda saat 10.15'te başladı. Toplantıya, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı katılıyor. Yüksek Askeri Şura toplantısının gündemini, başta personel, eğitim, disiplin konuları olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetleri oluşturuyor. Toplantı öncesinde, basın mensuplarının kısa süreli görüntü almalarına izin verildi. Görüntü için basın mensupları iki grup halinde salona alındı. Şura üyeleri, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.