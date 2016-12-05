Yüksek Askeri Şûra kış toplantısı yapmayacak

15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce yılda iki kez "yaz" ve "kış" dönemi olağan toplantısını yapan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), yapısındaki değişikliklerin ardından bu yıl kış dönemi toplantısını yapmayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, Şuranın sekretarya görevinin devredildiği Milli Savunma Bakanlığı'nca "kış dönemi" için herhangi bir çalışma yürütülmediği, Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı durumunda, şura toplantısı için hazırlıklara başlanabileceği ifade ediliyor.

Yapılan düzenlemeler öncesi yılda iki defa toplanan YAŞ, teamüller gereği bu toplantılarını ağustos ayı başı ile kış döneminde yapıyordu. Yaz dönemi toplantısı olarak nitelendirilen ağustos ayındaki toplantıda şura üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfileri ele alırken, kış dönemindeki toplantıda TSK'nın harbe hazırlık durumu, bölgesel gelişmeler gibi konular gündeme geliyordu.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Yüksek Askeri Şura'nın yapısında da değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle Yüksek Askeri Şura'nın Başbakanın çağrısıyla yılda en az bir kez toplanması kararlaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, şuranın kış dönemi toplantısının bu sene gerçekleştirilmesi öngörülmüyor. Şuranın sekretarya görevinin devredildiği Milli Savunma Bakanlığınca bununla ilgili bir çalışma yürütülmüyor. Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı durumunda, şura toplantısı için hazırlıklara başlanabileceği ifade ediliyor.

Darbe girişiminin ardından iki kez toplandı

Daha önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, ilk kez 28 Temmuz'da karargah dışında, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanmıştı. Toplantıda TSK'daki terfi ve atamaların yanı sıra FETÖ'nün darbe girişimi tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştı.

Bu yıl Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, 23 Ağustos'ta yapılan ikinci YAŞ toplantısında ise özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konular ele alınmıştı.

YAŞ'ın yeni yapısı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal ve bu çerçevede yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında YAŞ'ın yapısında da değişikliğe gidilmişti. Şuranın sekretaryası Milli Savunma Bakanlığı'na verilmiş, YAŞ toplantılarının ise Başbakan'ın çağrısı üzerine gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Kanuna göre YAŞ, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetlerdeki orgeneral ve oramirallerden oluşurken değişiklikle şura üyeleri, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanları olarak belirlenmişti.