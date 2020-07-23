Yüksek Askeri Şûra kararları açıklandı; Orgeneral Temel ve Korgeneral Aksakallı emekliye sevk edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şûra kararlarını onayladı. Yüksek Askeri Şûra kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.15'te başladı. Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.

Temel ve Aksakallı emekliye sevk edildi

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Darbe girişimi sonrası, Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Aksakallı ise, o gece Semih Terzi için 'Vurun' emri vermişti.

TESK tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Temel'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasında Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini alkışlaması 24 Haziran seçimlerinin en öne çıkan tartışmalarından biri olmuştu.

Muharrem İnce "O generalin apoletlerini sökeceğim" diyerek duruma tepki göstermiş, Erdoğan ise, Metin Temel'in Afrin'e yönelik operasyonun düzenlenmesinde öne çıkan isimlerden biri olduğunun altını çizerek "Apolet sökmek ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin?" sözleriyle İnce'yi eleştirmişti.