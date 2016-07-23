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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yüksek Askeri Şura 28 Temmuz'da toplanacak

Ağustos ayında yapılması planlanan YAŞ toplantısı 1 hafta öne çekildi

Fotoğraf: Arşiv

23 Temmuz 2016 14:50

Ağustos ayında yapılması planlanan, ancak darbe girişimi sonrası erkene alınabileceği söylenen Yüksek Askeri Şura'nın 28 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde toplanacağı bildirildi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şura üyelerinin önüne gelecek olan dosyalarla ilgili hazırlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk başkanlığında bir heyet yürütüyor.

Tümgeneral Gençtürk de darbeciler tarafından derdest edilip Akıncı Hava Üssü’ne götürülen komutanlar arasında yer almıştı.

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