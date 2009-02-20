T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yüksek 'amperli' Opel

Aylardır sır gibi saklanan Opel'in ilk elektrikli modeli Ampera tanıtımı yapılmadan önce tamamen görüntülendi.

20 Şubat 2009 02:00

General Motors‘un 50 binden fazla kişinin satın almak için sırada beklediği modeli Chevrolet Volt, Avrupa'da Opel Ampera ismiyle satılacak. Aylardır sır gibi saklanan ve son günlerde çizimleri internete yayılan Ampera nihayet tamamen görüntülendi.

Opel'e özgü model isimlerini andıran 5 kapılı Ampera; 150 beygir gücündeki elektrik motoru ve 60 km menzile sahip bataryalarla satışa çıkarılacak. Otomobilin daha uzun mesafe katedebilmesi için ise aküyü şarj etmekle görevli küçük bir benzinli motorun üreteceği elektrik kullanılacak. Şimdilik sadece kısa mesafelerde kullanılabilecek otomobil, yakın gelecekte şarj sistemlerinin geliştirilmesiyle çok daha uzun menzile çıkabilecek.


Opel Ampera'da genel olarak Chevrolet Volt'un tasarımı temel alınsa da, otomobilin özellikle dış tasarımında Opel'e özgün çizgiler taşıdığı açıkça görülebiliyor.

Opel Ampera 5 Mart 2009'da yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak. Otomobilin 40 bin Euro'nun altında bir fiyat etiketiyle 2011 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24