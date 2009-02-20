Yüksek 'amperli' Opel

General Motors‘un 50 binden fazla kişinin satın almak için sırada beklediği modeli Chevrolet Volt, Avrupa'da Opel Ampera ismiyle satılacak. Aylardır sır gibi saklanan ve son günlerde çizimleri internete yayılan Ampera nihayet tamamen görüntülendi.



Opel'e özgü model isimlerini andıran 5 kapılı Ampera; 150 beygir gücündeki elektrik motoru ve 60 km menzile sahip bataryalarla satışa çıkarılacak. Otomobilin daha uzun mesafe katedebilmesi için ise aküyü şarj etmekle görevli küçük bir benzinli motorun üreteceği elektrik kullanılacak. Şimdilik sadece kısa mesafelerde kullanılabilecek otomobil, yakın gelecekte şarj sistemlerinin geliştirilmesiyle çok daha uzun menzile çıkabilecek.





Opel Ampera'da genel olarak Chevrolet Volt'un tasarımı temel alınsa da, otomobilin özellikle dış tasarımında Opel'e özgün çizgiler taşıdığı açıkça görülebiliyor.



Opel Ampera 5 Mart 2009'da yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak. Otomobilin 40 bin Euro'nun altında bir fiyat etiketiyle 2011 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.



