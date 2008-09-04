Yüklü miktarda para çekilmesi süreci başlattı

Deniz Feneri skandalında 10 soru 10 yanıt





1 - Skandal nasıl patlak verdi?

Bağış skandalını, Deniz Feneri e.V derneğinin bağış paralarını yatırdığı Alman bankalarının Maliye’ye yaptıkları ihbarlar ortaya çıkardı. Commerzbank, derneğin hesabından 10 Ekim 2005-5 Ocak 2006 arasında büyük miktarda nakit para çekildiğini saptayınca, Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bilgi verdi. 1.35 milyon euro’nun neden çekildiği konusunda dernekten bilgi isteyen, ancak alamayan banka, “kara para aklandığı” şüphesiyle hesabı kapattı.

Aynı dönem başka iki bankadan da 4 milyon euro’nun üzerinde nakit para çekildiğini saptayan Frankfurt Savcılığı, para trafiğini gizlice izlediği derneğin merkezini Nisan 2007’de basarak 3 yöneticisini tutukladı.

2- Davada kimler yargılanıyor?

Mehmet Gürhan: 24 Mart 2001’den 17 Kasım 2006’ya kadar Deniz Feneri e.V derneğinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Ardından yerini Mehmet Taşkan’a bıraktı. Hissesi olduğu şirketler: Euro 7 Ferseh & Marketing GmbH (sahip olduğu hisse oranı: 250.000 euro. Weiss Handels und Investment GmbH (sahip olduğu hisse oranı: 375.000 euro). Atlas Media Marketing GmbH (sahip olduğu hisse oranı: 10.000 euro). Taxi Quick GmbH (sahip olduğu hisse: 90.00 euro). Rapidway GmbH (sahip olduğu hisse oranı: 50.000 euro).

Firdevsi Ermiş: 2001’de Media 7 firmasında işe başladı. Deniz Feneri e.V’nin muhasebecisi. Tutuklanana kadar bu firmada muhasebeci olarak çalıştı. Sabıkası yok. Taxi Quick GmbH şirketinde 10 bin euro hissesi var.

Mehmet Taşkan: İktisatçı. 2002’de İtalya - Çeşme arasında feribot seferleri için kurulan Santour gemi işletmesinde çalıştı. 2002’de işten çıkarıldı. Kısa süre sonra kendi hesabına Santour GmbH için aracılık yaptı. 2005’te Atlas Media Marketing GmbH şirketi için çalışmaya başladı. Sabıkası yok.

3- Nasıl ve ne kadar para toplandı?

İddianameye göre Deniz Feneri e.V. yöneticileri, Avrupa’daki Türklerden dört yoldan para topladı. Birincisi gazetelere, televizyonlara ve internete verilen reklamlar. İkincisi müzik konserleri. Üçüncüsü SMS yoluyla. Dördüncüsü de bizzat merkeze gelerek yapılan bağışlar. Bu yolla toplam 41 milyon 423 bin 158 euro toplandı.

4- Bağışlar nerelere gitti?

Sanık ifadelerine göre, toplanan paranın yüzde 60’ından fazlası özel amaçlar için kullanıldı. Bu paranın “bağış alındı” belgeleri ile kapatıldığı belirtiliyor. Yardımı nakit olan kişilerin imzaladığı belgeler, daha sonra Alman Maliyesi’ne gider olarak gösterilmekteydi. İddianamede makbuzların şaibeli olduğu ve çoğunun aynı kişiye ait imzaları taşıdığı vurgulanıyor. Bazı açıkların da naylon faturalarla kapatıldığı tahmin ediliyor.

5- Türkiye’ye nasıl para aktarıldı?

Bankalarda toplanan bağış paraları, iddianameye göre, gerçekte sanıklar Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan ile başka kişiler tarafından çekiliyordu. Ardından kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye gönderiliyor ya da ortak oldukları firmalara aktarılıyordu. Alman savcının, kuryelik yaptıklarını iddia ettiği isimler arasında RTÜK Başkanı Dr. Zahid Akman da var.

6- Şaibeli işlemler neler?

Yardım paralarıyla alınan gayrimenkuller arasında Kanal 7 INT’in de blunduğu Adam-Opel-Str 5’de bina (1.3 milyon euro), Rüsselsheim’daki Grabenstrasse’de 5 daireli bina (700 bin euro), Viyana’da yurt (3 milyon euro), Ferdinand-Porsche-Strasse’de bina (300 bin euro), aynı caddede arsa (500 bin euro) ve Letonya’da alınan “Baltic Kristina” adında bir gemi (Tadilat bedeliyle birlikte yaklaşık 3 milyon euro). Bu gemiye “Atlas 1” adı verildiği sonra “Badis” olarak değiştirildiği ve Euro 7 GmbH şirketine ait olabileceği iddia ediliyor.

7- Bu gayrimenkulleri kim aldı?

İddianamede tüm gayrimenkullerin Deniz Feneri e.V’nin paralarıyla alındığı belirtiliyor. Bu alımlarda en çok Mehmet Gürhan’ın sahibi olduğu Weiss GmbH şirketi öne çıkıyor.

8- YİMPAŞ’la derneğin ilişkisi var mı?

Savcılığa göre, Deniz Feneri’nin e.V’nin Yimpaş ile de ilişkisi bulunuyor. İddianamede, YİMPAŞ Verwaltungs GmbH’nın merkezi, tevkif müzekkeresiyle aranmakta olan Faik Gürler’in yazıhanesi olarak gösteriliyor. Bu ofisin de, Deniz Feneri e.V. ve Kanal 7 Int’in de bulunduğu 60388 Frankfurt am Main Flinschstrasse 45 adresindeki binada olduğuna dikkat çekiliyor. Deniz Feneri e.V’nin, YİMPAŞ davasında adı geçen Türkiye’deki Aytaş Dış Ticaret AŞ’den gıda maddeleri aldığı, bu şirkete yapılan ödemeyi de “eşya-yiyecek yardımı” adı altında giderlerine eklediği vurgulanıyor. Ayrıca, sanık Gürhan’ın YİMPAŞ ile ortaklığı bulunduğu da öne sürülüyor.

9- Deniz Feneri e.V ile bağlantılı şirketler hangileri?

Deniz Feneri e.V’nin yanı sıra savcılık, Atlas Media Marketing GmbH, Atlas Pazarlama, Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH, European Consulting & Marketing GmbH, Yeni Şafak Europa GmbH, Kanal 7 Int./TV, Taxi-Quik GmbH, Weiss Handels und Investment GmbH, Rapidway GmbH adlı şirketlere de baskın yaptı. Savcılığa göre, bu şirketlerden çoğunun dernek yöneticileri ile ilişkisi ya da ortaklığı var. Dernek yöneticileri, aynı zamanda bu şirketlerden bazılarının hem kurucuları, hem ortağı.

10- Akman şirketlerde görev aldı mı?

Akman, ticaret siciline göre Weiss Handels-und İnvestment GmbH, Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH’nın 2006’ya kadar hissedarı. Akman, sermayesini 1 milyon euroya çıkartan şirketin genel müdürlüğünü de yapmış. Aynı zamanda Atlas Media Marketing GmbH ile European Consulting & Marketing GmbH’nin hissedarı olarak görülüyor. Akman’ın bu şirketteki hissesi 2003 yılında 10 bin euro görünüyor. (Milliyet)



