"Yukarı bakan" Avustralyalılar, Elon Musk'ın uydularını UFO sandı

Avustralyalılar dün gece Elon Musk’ın uzaya gönderilen Starlink uydularını UFO sandı.

Indy100’de yer alan habere göre, Avustralya’nın Yeni Güney Galler kıyılarında ve Sydney’de yaşayan insanlar gece yarısı gökyüzünde kayan ışıkları gördü. Çok sayıda insan sosyal medya hesaplarında, özellikle de TikTok’ta gökyüzünden kareler paylaştı.

Gökyüzünü görenler, tanımlayamadıkları ışıkları UFO’lardan geldiğini sandı.

Kısa süre içinde gökyüzündekilerin uzaya fırlatılan Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

Astrofizikçi Dr. Brad Tucker, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, bu tarz fırlatmaların gelecek yıllarda daha da artacağını belirterek “Her yerde yıldız yerine uydu görmeye başlayacağız” dedi.

Elon Musk’ın şirketi Starlink bu hafta Florida’daki Kennedy Uzak Merkezi’nde Starlink uydularını fırlattı. Fırlatılan 49 uydunun her birinin bir masa büyülüğünde olduğu belirtildi.

Sterling, dünya nüfusunun çoğunluğuna internet bağlantısı sağlamayı amaçlıyor. Starlink interneti şu an beta sürümünde ABD, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda gibi 20 ülkede erişilebilir durumda.