Yük trenleri çarpıştı: Bir makinist hayatını kaybetti

Sivas'tan Malatya'ya travers taşıyan yük treni ile Malatya'dan Sivas'a gelen boş yük treninin vagonlarına çarptı. Makinistler Ramazan Ağbaba (51) ve Reşat Aşkın (21) yönetimindeki 53026 sefer sayılı yük treninin Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyü yakınındaki Koçköprü altındaki yol ayrımında, Malatya'dan Sivas'a gelen 53293 sefer sayılı makinistlerinin kimliği henüz öğrenilemeyen boş yük treninin vagonlarına çarpması sebebiyle ağır yaralanan Ağbaba ve Aşkın, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aşkın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Ağbaba'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çok sayıda vagonun devrildiği kaza sonrasında hasar gören köprü, araç trafiğine kapatıldı.