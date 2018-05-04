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Yük treniyle Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Bulgaristan'a giden yük treninin vagonlarına gizlenen 13 Cezayir uyruklu kaçak yakalandı

04 Mayıs 2018 12:32

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Bulgaristan\'a giden yük treninin vagonlarına gizlenen 13 Cezayir uyruklu kaçak yakalandı.
İstanbul\'dan yola çıkan yük treni dün gece Edirne Garı\'na geldiğinde görevliler tarafından yapılan aramada vagonlara gizlenmiş 13 Cezayir uyruklu kaçak tespit edildi. İhbar üzerine gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakların üstlerinde ve çantalarında arama yaptı. Üzerlerinden pasaport ya da kimlik çıkmayan kaçaklar sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi\'ne götürüldü. Kaçakların yasa dışı yollardan Bulgaristan\'a gidebilmek için trene saklandıkları belirtildi.

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